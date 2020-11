Mortal Kombat : Le reboot cinématographique aura du retard

Plus de vingt-cinq après une première adaptation devenue culte, Mortal Kombat avait programmé son retour en fanfare sur grand-écran. Mais avec la situation actuelle, rien ne peut être gravé dans le marbre.

La sortie du nouveau film Mortal Kombat a été repoussée à une date indéterminée. Le producteur du long-métrage réalisé par Simon McQuoid, Todd Garner, l'a révélé sur Twitter, à la surprise générale, après qu'on lui a demandé :

Well, I thought by the casts' social media you would've figured out we're shooting a few more days. We'd always planned for it & thought we'd do it in March. The pandemic had other plans. We won't have a release date for the movie until theaters re-open. Same for trailer.