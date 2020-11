Royaume-Uni : Assassin's Creed détrône pour la première fois Call of Duty dans les meilleures ventes

Si certains aiment s'y nicher pour oublier l'incertitude qui dicte actuellement sa loi, les habitudes semblent pourtant faites pour être bousculées. Mais en 2020, la bousculade n'est plus de rigueur, et il n'est plus fait grands cas des traditions de fin d'année, COVID-19 oblige.

Comme chaque année, le mois de novembre est généralement synonyme d'avalanche de jeux et de nuits courtes (ou tirant vers le blanc) pour les joueurs les plus attachés à leur loisir favori. Parmi les gros poids lourds qui débarquent avec leurs rangers et leur amour du drapeau chevillé au corps, on trouve à tous les coups la série Call of Duty, qui répond inlassablement présent, et se classe depuis une douzaine d'années en première place des charts britanniques, dont vous parlions déjà ce matin.

Mais les records sont un peu faits pour être battus, et il faut parfois céder sa place après avoir régné sans partage. C'est exactement ce que vient de subir la série d'Activision, qui déchaîne les passions, y compris chez nos voisins britanniques. De l'autre côté de la Manche aussi, le Call of Duty nouveau déchaîne les passions, mais aura du baisser les armes face à la rage des envahisseurs venus du Grand Nord.

Le classement des ventes britanniques de cette semaine placent ainsi Assassin's Creed Valhalla à la première place des ventes, devant Black Ops Cold War, médaillé d'argent des ventes de jeux physiques pour cette 45ème semaine de l'année ô combien stratégique. L'arrivée d'un virus couronné aura sans doute poussé les joueurs à privilégier les versions dématérialisées, puisque nos confrères de Games Industry rapportent que Black Ops Cold War est également l'épisode le plus téléchargé à sa sortie. Ce qui est pratique quand on enfonce des portes ouvertes, c'est que l'on ne se fait jamais mal.

Le dernier Assassin's Creed en date (et qui se déroule en majeure partie dans l'Angleterre du IXème siècle) aura ainsi su trouver son public, en multipliant par deux les ventes physiques d'Odyssey durant sa première semaine de commercialisation. À l'inverse, le tout nouveau Call of Duty aurait vu ses ventes chuter de 64% par rapport à Modern Warfare à la même époque. Une époque sans COVID donc, CQFD.

Si les deux titres ne comparent évidemment pas, ils attestent tout de même d'une santé presque insolente de l'industrie, qui entend bien profiter du lancement quasi-simultanée des Xbox Series X/S et PlayStation 5 pour se jouer de la crise, et peut-être créer de nouvelles habitudes de consommation, qui sait ?