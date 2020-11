Une frayeur chez Ubisoft, CoD Black Ops Cold War nous refroidit... C'est La Quotidienne #25

Allez, plus que quatre numéros de La Quotidienne, et vous pourrez vous aussi profiter d'une certaine console passablement attendue ! Comme l'actualité ne prend toujours pas de repos, on vous propose toujours de rattraper les infos que vous auriez pu manquer. Il est 18h30, voici comme chaque jour La Quotidienne, soit un condensé vidéoludique des dernières 24h !

À voir aussi : Bourbon : Un jeu qui vous emmène à l'Assemblée Nationale... avec des chats



Ubisoft Montréal victime d'une fausse prise d'otages, Call of Duty Black Ops Cold War réchauffe (un peu) la Guerre Froide, et un visual novel remplace les députés français par... des chats : voilà notamment le menu de ce nouveau numéro de La Quotidienne !

La Quotidienne, c'est chaque jour à 18h30 (sauf le week-end)

Vous le savez désormais, chaque jour à 18h30, vous pourrez retrouver ici (et sur notre chaîne YoutTube) l'essentiel de l'actu des dernières 24 heures, ainsi que des images insolites, les tests des dernières sorties, sans oublier des extraits de gameplay tout juste sortis du four, le tout présenté par l'infatigable Alix (ou Thomas) et sa bonne humeur légendaire.

"On ne naît pas La Quotidienne... on le devient" (Simone B.)

La Quotidienne, c'est VOTRE rendez-vous, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sous la news de l'émission, ou bien via Twitter avec le #LaQuotidienne.

Ce n'est pas tout puisque chaque jour également, nous vous proposerons un sondage sur Twitter sur un fait précis ou une sortie vidéoludique marquante, auquel vous pourrez répondre directement via le réseau social à l'oiseau bleu !

Bon visionnage à toutes et à tous et à DEMAIN !

Rappel du menu et de la Question du Jour

AU SOMMAIRE de CETTE EMISSION #25 :



Test du jour : Call of Duty Black Ops Cold War par Rami la bleusaille



: Call of Duty Black Ops Cold War par Rami la bleusaille Question du jour : "Avez-vous déjà commencé à acheter ou recevoir vos jeux sur PS5 ?"

: "Avez-vous déjà commencé à acheter ou recevoir vos jeux sur PS5 ?" Vidéo du jour : Bourbon nous emmène faire un drôle de tour à l'Assemblée Nationale



SONDAGE DU JOUR "LA QUOTIDIENNE"

Bientôt 18H30, l'heure de la 25ème de #LaQuotidienne sur @Gameblog

! Pour la reprise, voici LA question du jour :



"Avez-vous déjà commencé à acheter ou recevoir vos jeux sur PS5 ?" - Gameblog Jeux Vidéo #PS5 #XboxSeriesX #Switch (@Gameblog) November 16, 2020

Rendez-vous chaque jour de la semaine à 18h30 !

Vous aimez les Chroniques et Emissions de Gameblog ?

Elles existent grâce aux abos Premium, alors si vous voulez en assurer la pérennité, n'hésitez pas à devenir membre Premium...