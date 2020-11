PS5 : Nintendo et Microsoft commentent la sortie de la console [MAJ]

Plus tôt cette semaine, nous partagions avec vous les réactions de Nintendo et Sony au lancement des Xbox Series X|S. La PS5 étant également sortie cette semaine dans certains territoires une situation similaire vient de se reproduire.

[Mise à jour 17h] : Phil Spencer, le patron de Xbox a lui aussi félicité Sony et ses responsables pour le lancement de la PS5 :

Congrats to Jim Ryan, @yosp, @cerny, @hermenhulst, @igTedPrice and the entire team at Sony @PlayStation on the PS5 launch. Great accomplishment during these challenging times. - Phil Spencer (@XboxP3) November 12, 2020

Félicitations à Jim Ryan, Shuhei Yoshida, Mark Cerny, Hermen Hulst, Ted Price et toute l'équipe de Sony PlayStation pour le lancement de la PS5. C'est un bel accomplissement en ces temps difficiles.

La PlayStation 5 est sortie aujourd'hui, 12 novembre, dans sept pays dont les États-Unis et le Japon. Et comme cela s'est produit lors de la sortie des Xbox Series X|S plus tôt cette semaine, les deux concurrents directs de Sony se sont fendus d'un tweet pour féliciter le géant de l'électronique.

Du côté de chez Nintendo of America, c'est une nouvelle fois Doug Bowser qui s'est exprimé sur son compte Twitter personnel. Pas le temps de niaiser, le président de NoA a à nouveau été droit au but :

Félicitations pour votre lancement aujourd'hui PlayStation.

C'est un beau roman...

Du côté de chez Microsoft, le compte Twitter officiel américain de Xbox a joué la carte du roman d'amitié de longue date. La firme de Phil Spencer a en effet cité un tweet datant du 15 novembre 2013 dans lequel il félicitait Sony pour le lancement de la PS4 et l'a accompagné d'un nouveau message :

Generation after generation, it's a pleasure to game alongside you. Happy launch day @PlayStation https://t.co/715L30KiwL - Xbox (@Xbox) November 12, 2020

Génération après génération, c'est un plaisir de jouer à tes côtés. Joyeux jour de lancement PlayStation.

L'entente cordiale est donc toujours de mise. Cela étant dit, cette attitude semble propre aux branches américaines des constructeurs. Ni Sony ni Nintendo n'ont félicité Microsoft sur Twitter pour le lancement des Xbox Series X|S le 10 novembre dernier. Il sera intéressant de voir si Xbox et Nintendo Europe féliciteront Sony pour le lancement de la PS5 sur le vieux continent le 19 novembre prochain.

Pensez-vous que ces messages sont sincères ? Croyez-vous que Sony recevra également des messages de félicitations de la part des branches européennes de Microsoft et Nintendo ? Appréciez-vous que les constructeurs réagissent de la sorte ? Ou préférez-vous qu'ils s'ignorent ou qu'ils s'attaquent ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.