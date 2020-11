Phil Spencer exprime ses regrets vis-à-vis de Halo Infinite et parle de "Craig"

Très attendu depuis plusieurs années, Halo Infinite a fait l'effet d'une douche froide à certains joueurs lors de la présentation de son gameplay en juillet dernier. Reflet d'un développement compliqué chez 343 Industries, cette présentation a laissé des traces chez Microsoft. De son côté, Phil Spencer a tiré des enseignements de ce bad buzz.

Comme nous vous l'indiquions plus tôt cette semaine, Phil Spencer a récemment accordé une longue interview au site américain GameSpot. Au cours de cette dernière, l'affaire Halo Infinite a été à nouveau abordée. Selon le patron de Xbox, son équipe et lui auraient dû réaliser plus tôt qu'ils ne pourraient pas sortir le jeu en même temps que les Xbox Series X|S pour ne pas avoir à annoncer le report de la sortie du jeu quelques jours après la première présentation de son gameplay :

Nous avons pris les retours à l'issue du showcase de juillet, aussi bien à propos de la date choisie que de ce que les joueurs attendaient du jeu, très sérieusement. Cela a été un raté de notre part, de ma part, d'ouvrir notre showcase de juillet avec Halo Infinite puis d'avoir à déplacer sa date de sortie deux semaines plus tard. Je ne prends pas les impressions et les émotions de nos fans et clients à la légère. Nous avons établi des attentes vis-à-vis du fait que le jeu sortirait en même temps que la console. Avoir à bouleverser ces attentes peu de temps après la présentation du jeu a été une erreur.

En ce qui concerne les problèmes de développement évoqués par de nombreux bruits de couloir ces derniers mois, Phil Spencer affirme qu'il n'est pas inquiet :

J'ai confiance en Bonnie (Ross) ainsi qu'en l'équipe en place là-bas (chez 343 Industries, ndlr), qui a été rejointe par Joe (Staten) et Pierre (Hintze) à la fin de l'été. Je suis confiant vis-à-vis de la situation de cette équipe. Je n'ai pas d'inquiétude particulière en ce qui concerne 343. Je pense à l'inverse que sur le long terme, le turnover est quelque chose de sain car nous voulons que les gens en place soient vraiment motivés par les choses sur lesquelles ils travaillent.

Avec ces déclarations, Phil Spencer laisse entendre que les personnes qui se sont éloignées de Halo Infinite ou qui ont quitté 343 Industries en cours de route n'étaient plus vraiment motivés. Pour rappel, Chris Lee, un des responsables de 343 Industries et de Halo Infinite, a quitté le studio en octobre dernier.

A star is born

Sans surprise, il est difficile d'évoquer la présentation de Halo Infinite de juillet dernier sans parler de "Craig" (que la rédaction de Gameblog a de son côté baptisé "Jean-Louis"), brute devenue célèbre sur la toile des suites d'un arrêt sur image malheureux. Phil Spencer explique à ce sujet que Microsoft s'amuse de phénomène viral inattendu :

Je ne porte pas le mien aujourd'hui mais nous avons des t-shirts avec le visage de Craig. J'adore le fait que l'équipe ait accepté (les blagues au sujet de Craig), c'était tout simplement trop drôle. Je pense que Craig sera présent dans la mythologie de Halo pendant plusieurs décennies. Vous verrez sa tête partout. Et même par-ci par-là dans les jeux. Reste maintenant à voir si 343 Industries va réussir à retourner la blague à son avantage et faire de Craig un personnage à part entière. Pour rappel, Halo Infinite est actuellement en développement sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Le jeu n'a pas de date de nouvelle date de sortie.

Que pensez-vous de ces déclarations de Phil Spencer ? Êtes-vous confiants quant à l'avenir de Halo Infinite ? Croyez-vous que 343 Industries va être capable de revoir sa copie en profondeur ? Quand sortira le jeu selon vous ?