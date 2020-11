La Switch encore d'actualité en 2024 ? Le PDG Shuntaro Furukawa en fait le pari

Alors que les consoles current-gen risquent de ne pas si rapidement tirer leur révérence et qu'il faudra donc composer avec un passage de témoin transgénérationnel, il ne faudrait pas trop vite oublier Nintendo et sa console transportable sortie entre deux eaux.

Un actionnaire de Nintendo a justement profité de la récente présentation des résultats financiers concernant le premier semestre de l'année fiscale en cours pour interroger le PDG Shuntaro Furukawa sur les perspectives de croissantes de la Switch. COVID-19 oblige, la traditionnelle assemblée s'est tenue à distance, par téléphone.

Et l'épidémie qui touche bon nombre de secteurs était au centre de bien des questions, et ce malgré les excellentes ventes d'un certain Animal Crossing : New Horizons qui n'en finit pas de cartonner, et ce n'est pas l'arrivée d'une grosse mise à jour de saison qui devrait inverser la tendance. Furukawa n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler que les ventes du dernier trimestre de l'année calendaire comptaient pour près de 50% du total, et que l'entreprise n'avait pour le moment pas envisagé de grosse baisse concernant les objectifs à atteindre au 31 mars 2021.

Le commencement est la moitié de tout

Et c'est ce même virus couronné qui a donc poussé un des investisseurs présents à demander si la pandémie était responsable des ventes toujours solides de la console entre deux générations, ou si la croissance continue pourrait encore s'observer malgré tout durant encore quelques années. Réponse de l'intéressé :

La Switch a enregistré des ventes cumulées de plus de 60 millions d'unités depuis son lancement, et arrive tout juste au milieu de son cycle de vie. Nous continuons à voir cette tendance comme la un facteur de consolidation d'une croissance qui va au-delà des cycles de vie de nos précédentes consoles. De plus, lors de la sortie d'Animal Crossing : New Horizons en mars dernier, la Switch était déjà disponible depuis trois ans, et nous pensons que de nombreux consommateurs l'ont découverte à ce moment-là grâce à l'intérêt qu'a pu susciter par Animal Crossing : New Horizons.

À l'avenir, nous entendons poursuivre nos efforts pour prolonger le cycle de vie de la Switch. L'activité dédiée aux jeux vidéo est basée sur l'achat de consoles par les consommateurs, puis sur l'achat de jeux, et lorsqu'Animal Crossing : New Horizons devient un succès majeur, il encourage les achats de consoles chez de nombreux consommateurs, ce qui est extrêmement important pour soutenir le cycle de vie global de la Switch.

S'il on en croit donc les prédictions optimistes du PDG, la Switch pourrait donc rester d'actualité jusqu'à la... mi-2024 ? Difficile de ne pas imaginer dans ce conditions une révision hardware des familles, histoire de ne pas rester trop loin des performances de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, n'est-ce pas ? La stratégie explicitée mise clairement sur le carton de certains hits, un pari forcément risqué, même pour une marque si reconnaissable et bankable que Nintendo. Gageons que d'ici là, nous aurons peut-être enfin pu découvrir Metroid Prime 4.

Rendez-vous dans quelques années pour découvrir si les prédictions de Furukawa s'avèrent remplies de clairvoyance, ou s'il sera à ranger dans la catégories des voyants au doigt mouillé dont Internet a le secret...