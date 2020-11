Animal Crossing New Horizons effeuille sa mise à jour d'automne en vidéo

Vous l'aurez remarqué en regardant par la fenêtre de logement confiné : l'automne, avec ses feuilles rougeoyantes et tombantes, et ses températures frisquettes, est bien installé. Figurez-vous que dans Animal Crossing : New Horizons aussi.

À voir aussi : La manette DualSense de la PS5 fonctionne sur Nintendo Switch et PS3, les vidéos

Halloween et ses macabres costumes passés, ce 2 novembre 2020 se consacre donc à rappeler que s'établit, pour un moment, la saison des feuilles rouges ayant vocation à virevolter avant de choir lamentablement sur le sol de votre île dans Animal Crossing New Horizons. Et comment ? En vidéo, bien entendu.

Mangez-moi !

Rien de vraiment stupéfiant à se mettre sous la dent pour l'automne avec cette mise à jour gratuite dont on connaissait déjà l'existence. La dernière bande-annonce, fort courte, se contente de vous montrer les couleurs qui vont habiller votre lieu de vie pour ce merveilleux mois de novembre. Vous pouvez aussi avoir la confirmation que vous croiserez toujours plus de champignons, ce qui vous permettra de confectionner de nouveaux objets décoratifs. Et l'on ne parle pas des nouvelles bestioles à attraper. Bref, vous aurez quand même de nouvelles distractions. Et par les temps qui courent...

Animal Crossing New Horizons est disponible sur Nintendo Switch. De ouf j'te suis.