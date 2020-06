Animal Crossing New Horizons passe la barre des 10 millions de téléchargements

Sorti en plein confinement pandémique et mondialisé, le dernier épisode d'Animal Crossing en date n'en finit plus de cartonner. Cet opus transportable continue de squatter le classement de meilleures ventes hexagonales malgré les semaines qui passent, et signait à sa sortie le meilleur démarrage d'un jeu sur Switch, excusez du peu.

Le jeu de gestion insulaire n'en finit tellement plus de faire le bonheur des joueurs assignés à résidence qu'il vient selon les sources du magazine Famitsu de passer la barre des 10 millions de téléchargement sur l'eShop. Si l'on en croit les chiffres de Super Data, New Horizons avait déjà été téléchargé 5 millions de fois durant son premier mois de commercialisation.

Si l'on retranche les 3,6 millions de téléchargement du mois de mai, la magie des mathématiques nous permet d'estimer au doigt mouillé que la simulation de crédit légumière de Nintendo aura été téléchargée par 1,4 millions de nouveaux joueurs durant ces deux dernières semaines, désormais endettés pour l'éternité.

Mais ce n'est pas selon Famitsu la principale information à retenir, puisqu'au delà des 10 millions d'exemplaires dématérialisés, c'est surtout l'arrivée des créations de la couturière Yumi Katsura (imitant ainsi les marques Valentino ou Marc Jacobs) au sein d'Animal Crossing : New Horizons qui met en joie nos confrères japonais. Les joueurs qui souhaiteraient se passer la bague au doigt malgré la présence d'un certain virus pourront ainsi être sur leur 31 in-game, et en jogging tâché dans leur canapé IRL.

Déjà couronné de succès en devenant l'épisode le plus vendu de toute la saga, dépassant le précédent record établi par New Leaf, sorti sur 3DS en 2013, il suffirait que Nintendo annonce quelques DLC de derrière les fagots pour faire de 2020 une année décidément bien juteuse...