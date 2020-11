Yakuza : Pourquoi Toshihiro Nagoshi ne veut pas de Kazuma Kiryu dans un jeu de combat

Plus la série des Yakuza gagne en popularité en occident plus ses personnages font parler d'eux. Et depuis plusieurs années, il n'est pas rare de voir des joueurs réclamer la présence de héros de la série dans des jeux de combat comme Tekken 7 ou encore Super Smash Bros. Ultimate. Mais à en croire le créateur de la série, les joueurs vont pouvoir attendre encore un moment.

Dans le cadre de la promotion de la sortie de Yakuza : Like a Dragon, Toshihiro Nagoshi, le créateur de la série, qui est accessoirement directeur de la création de SEGA, a accordé une interview au site de Red Bull.

Au cours de cette dernière, le game designer a été interrogé sur la possibilité que Kazuma Kiryu soit intégré à des jeux de combat (ainsi que sur la possibilité de la création d'un jeu de combat Yakuza). Et sa réponse va certainement briser les espoirs des fans des joueurs à la fois fans de Yakuza et fans de jeux de combat :

Nous recevons énormément de demandes pour ça. Bien sûr, il y a des exceptions, mais les jeux de combat ont généralement des personnages féminins, et personnellement, je ne veux pas vraiment voir Kiryu frapper des femmes.

Quel avenir pour Kiryu ?

Les choses semblent donc mal engagées pour que Kazuma Kiryu rejoigne le roster de Tekken 7. Pour rappel, Katsuhiro Harada avait fini par répondre aux demandes incessantes de joueurs à ce sujet. Et il avait à sa manière balayé le sujet d'un revers de la main.

S'il paraît donc peu probable que Kazuma Kiryu fasse des infidélités à Yakuza dans un avenir proche, il est possible de se demander si SEGA et le Ryu Ga Gotoku Studio proposeront dans les années à venir un nouveau jeu dans lequel il est possible d'incarner le Dragon de Dojima.

Comme indiqué précédemment, Yakuza : Like a Dragon est dès à présent disponible sur Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC. La version PS5 du jeu débarquera quant à elle le 2 mars prochain.

Que pensez-vous du positionnement de Toshihiro Nagoshi vis-à-vis d'une éventuelle présence de son héros dans un jeu de combat ? Croyez-vous que le Ryu Ga Gotoku Studio en a définitivement terminé avec Kazuma Kiryu ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.