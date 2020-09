Yakuza : Un livre en français pour tout savoir sur la saga et sa création

En quinze ans et près d'une quinzaine de jeux, la licence Yakuza a réussi à devenir un grand nom du jeu vidéo japonais. Et même si la série connaît une sorte de renaissance en occident en termes de popularité depuis la sortie de Yakuza 0, elle reste méconnue d'une grande partie des joueurs. Mais grâce à un livre récemment paru, tout tout tout, vous saurez tout sur Yakuza.

L'éditeur de livres français Third Editions vient de commercialiser La Saga Yakuza : Jeu Vidéo Japonais au Présent, livre qui, comme son nom l'indique, est entièrement consacré à la saga phare de l'ère post-Dreamcast de SEGA.

Au cours des 328 pages que composent le livre, son auteur Victor Moisan revient sur la carrière de Toshihiro Nagoshi, le créateur de Yakuza, ainsi que sur la genèse du projet. Mais c'est loin d'être tout. Chaque jeu, épisode canonique ou spin-off est en effet passé en revue.

Et en plus de résumer les scénarios de chaque jeu et de passer au peigne fin leurs influences (vidéoludiques, cinématographiques, culturelles, etc.), le livre replace également chaque titre sans son époque et fournit ainsi un éclairage sur l'évolution de la société japonaise et de sa mafia.

Les personnalités importantes derrière la série sont également présentées et les différentes mécaniques qui ont fait sa renommée sont elles aussi traitées. En somme, il s'agit là d'une véritable autopsie de Yakuza.

La Saga Yakuza : Jeu Vidéo Japonais au Présent est disponible en deux versions chez Third Editions. L'édition First Print avec sa couverture exclusive est vendue au prix de 34,90 euros. L'édition standard est quant à elle proposée au prix de 29,90 euros. Pour les curieux qui souhaiteraient avoir un aperçu du livre avant de se décider, le site de Third Editions permet de télécharger un extrait du livre.