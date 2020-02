Katsuhiro Harada répond aux joueurs qui réclament l'ajout de Kiryu (Yakuza) dans Tekken

Katsuhiro Harada, un des pontes de Bandai Namco Entertainment (BNE) et ancien responsable des jeux de combat de l'éditeur, a demandé aux internautes de lui indiquer les noms des personnages invités qu'ils aimeraient voir dans Tekken 7. Une des demandes principales ne convenait pas à BNE et Katsuhiro Haranda n'a pas hésité à le faire savoir.

Katsuhiro Harada, le directeur général de Bandai Namco Entertainment en charge des licences originales, s'est récemment exprimé sur son compte Twitter personnel au sujet des demandes incessantes des fans de Yakuza qui réclament l'ajout de Kazuma Kiryu dans Tekken (7). Et à en croire le message posté par le producteur, il ne faut pas s'attendre à l'arrivée du plus célèbre des yakuzas dans le jeu de combat :

I approached the board members of my company as you keep saying "Kiryu for TEKKEN" for too long.

A comment from a board member was



"I think it's more natural for Harada to appear in Yakuza games."



..... that's allhttps://t.co/DIRZ3NMa5a