PS5 : Sony permet d'y jouer sur PS4 grâce au jeu à distance

Depuis plusieurs années, Sony propose des solutions pour pouvoir jouer avec sa console même lorsque cette dernière n'est pas directement accessible. Alors qu'il s'apprête à lancer sa PS5, le constructeur japonais se prépare également à offrir une configuration de jeu à distance supplémentaire.

Comme le rapporte le site britannique VGC, une application "PS5 Remote Play" est apparue ce matin sur le menu principal de la PS4 (après vérification de notre part, cette application ne semble pas encore disponible sur les PS4 françaises).

Cette application, qui sera possiblement nommée "Lecture à Distance PS5" en français, devrait donc permettre de jouer en streaming à la PS5 depuis une PS4 via Internet. Cela donne, par exemple, la possibilité de jouer aux jeux next-gen à des personnes qui ont plusieurs écrans mais une seule PS5, et donc de jouer à cette dernière sur un écran situé dans une pièce différente que celle où elle est branchée.

Jouer à des jeux PS5 avec une manette PS4 ?

À l'heure où sont écrites ces lignes, le Remote Play PS5 n'est pas encore utilisable sur PS4, les PS5 déjà dans la nature n'ayant pas encore reçu la mise à jour activant cette fonctionnalité. À noter que l'arrivée de cette fonctionnalité sur PS4 sous-entend qu'il sera possible de jouer à des jeux PS5 avec une manette DualShock 4. En effet, la manette DualSense de la PS5 n'est à l'heure actuelle pas reconnue par la PS4. De plus, permettre d'utiliser la manette PS4 originale pour profiter de cette application rendrait la chose encore plus pratique. Mais peut-être que la chose va changer via une mise à jour à venir.

Au cours de la génération actuelle, le Remote Play permettait par exemple de contrôler et jouer à distance à sa PS4 sur un ordinateur (PC ou MAC) ou une PS Vita. Et comme indiqué précédemment, l'application "Lecture à Distance PS4" sur PC et MAC a récemment été mise à jour et changée en "Lecture à Distance PS" afin de la rendre compatible avec la PS5.

Pour rappel, les deux modèles de PS5, standard et Digital Edition, sortiront en France le 19 novembre prochain.

Que pensez-vous de l'arrivée de cette application sur PS4 ? Pensez-vous l'utiliser ? Son existence pourrait-elle vous inciter à conserver votre PS4 ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.