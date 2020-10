PS4 : La mise à jour 8.0 est là, la PS5 en ligne de mire, voici ce qui change

La PS5 arrive à grands pas, c'est un fait avéré. Mais cela ne veut pas dire que Sony abandonne sa très populaire PS4. Preuve en est, une mise à jour du firmware de cette dernière vient d'arriver, avec des nouveautés et des changements. Dont certains concernent aussi la console next-gen du constructeur japonais.

Sony vient d'annoncer la diffusion de la version 8.0 du firmware de la PS4. Mise à jour importante, cette dernière ne se contente pas d'améliorer la "stabilité" de la console. Au programme, des ajouts, des suppressions et des modifications. Voici le détail de ce qui change.

Mises à jours des fonctions de Party et de Messages :

Les fonctionnalités de Party et de Messages sont désormais "entremêlées," avec un changement d'interface à la clé. Les discussions vocales et les échanges de messages utiliseront désormais les mêmes groupes de joueurs dans les deux applications. À noter que cette nouvelle façon de faire s'appliquera également à la PS5 lors de sa sortie.

Nouveaux avatars :

Sony a ajouté toute une sélection de nouveaux avatars tirés de titres comme Bloodborne, Journey, Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us Part II, The Last of Us Remastered, ou encore Uncharted 4 : A Thief's End (le constructeur laisse entendre que des avatars tirés d'autres jeux ont également été ajoutés).

Couper tous les micros depuis le Menu rapide :

Une option permettant de "couper tous les microphones" a été ajoutée au Menu rapide.

Contrôle parental simplifié :

Les éléments "Communication avec les autres joueurs" et le "Visionnage du contenu créé par les autres utilisateurs" ont été fusionnés en un seul paramètre. Ce denier, intitulé "Communication et contenu créé par les utilisateurs" a pour but de rendre les choses plus claires pour les parents. De plus, les enfants peuvent désormais envoyer une demande d'utilisation des fonctionnalités de communication d'un jeu spécifique à leurs parents. Lorsqu'ils le font, les parents reçoivent une notification par e-mail et peuvent ensuite choisir d'activer ou non les fonctionnalités liées à la communication et le partage de contenu dans tel ou tel jeu.

Vérification à deux étapes améliorée :

La vérification à deux étapes prend désormais en charge les applications d'authentification tierces aussi bien lors de l'activation du flux que lors de la connexion via la vérification à deux étapes via la PS4, un appareil mobile et le Web.

Suppression de la création d'Événements et de Communauté privée :

Il n'est désormais plus possible de créer d'Événements (ou d'accéder à des Événements créés par d'autres) et de Communautés privées dans l'application Communauté de la PS4. Les Communautés privées créées précédemment restent cependant accessibles.

Mises à jour concernant l'application de Lecture à distance sur mobile et PC :

En parallèle à l'arrivée de cette mise à jour 8.0, l'application de Lecture à Distance PS4 (autrement dit le "Remote Play") disponible sur PC, MAC et mobile (iOS et Android) est elle aussi mise à jour et change de nom. Jusqu'à présent appelée "Lecture à distance PS4," elle répond désormais au nom de "Lecture à distance PS" et devient compatible avec la PS5. À noter que cette fonctionnalité devra être activée depuis le menu de la PS5 pour être utilisée.

Voilà les utilisateurs de PS4 et les futurs possesseurs de PS5 prévenus.