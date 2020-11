PS5 : The Last Guardian à 60 fps ? Oui, mais à une condition

D'ici peu de temps, les heureux possesseurs de PlayStation 5 pourront bien entendu profiter de ses jeux de lancement, mais également de ses possibilités en matière de rétrocompatibilité PS4. Nous avons pu en essayer quelques-uns (voir notre dossier), mais une chaîne YouTube britannique a fait une découverte surprenante.

À voir aussi : PS5 State of Play : Demon's Souls nous en met plein la tronche en 12 minutes de gameplay

Lorsque la PS5 est arrivée à la rédaction, l'une des premières choses que nous avons fait, c'est lancer une dizaine de jeux PS4 dessus. D'abord pour mesurer les temps de chargement, et aussi voir si des améliorations étaient à noter en termes de résolution et de frame rate.

The Last Guardian, qui compte parmi les jeux de la PlayStation Plus Collection, a fait partie de nos choix. Parce que tout aussi capricieux que Trico, la bête qui accompagne le joueur dans cette aventure imaginée par Fumito Ueda, dès que l'on parle du nombre d'images par secondes. Nous avons noté un adoucissement de l'image et une plus grande fluidité, de quoi donner envie d'y retourner, c'est sûr. Mais nous n'avons vu qu'une facette de l'optimisation possible.

Le physique fait tout

La chaîne NX Gamer a trouvé autre chose. Dans la vidéo ci-dessus nous est expliqué qu'il est possible que The Last Guardian tourne à 60 images par secondes de façon permanente sur PS5. Mais pour cela, il est nécessaire de respecter un processus d'installation très précis : à partir d'une version physique, et sans application de mise à jour. Le premier patch déployé avait en effet eu pour effet de fixer une limite de frame rate. La version d'origine, vierge de toute modification, n'est pas concernée. En revanche, celle que vous téléchargez depuis les serveurs de Sony est évidemment à jour, vous privant de ce bonheur - tout à fait entre nous, même avec quelques chutes, cela reste un jeu d'exception.

Preuve en est que la préservation physique importe. On rappellera qu'on parle de cela avant la sortie de la PlayStation 5, qui doit arriver chez nous le 19 novembre prochain et sera disponible dans d'autres territoires ce 12 novembre. Est-ce que, comme pour Days Gone, par exemple, une autre mise à jour d'optimisation est prévue ? Mystère...

[Via]