N7Day : Les 3 Mass Effect remastérisés en 4K UHD dans une Legendary Editon, et un nouveau plus tard

A la surprise supra générale (ou pas, puisque nous en parlions depuis mai dernier et encore à la mi-octobre), la fameuse compilation appelée Mass Effect Legendary Edition est désormais une réalité, puisqu'elle vient d'être officialisée par Electronic Arts.

Cette compilation sera ainsi une version entièrement remasterisée et optimisée en Ultra HD et qui inclut le contenu solo de base et les DLC de Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3, ainsi que les armes, les armures et les packs promotionnels !

Enfin autre info importante, et non des moindres, puisque "une équipe de vétérans de l'industrie", est au travail sur le développement d'un prochain épisode de Mass Effect, mais dont nous ne savons encore rien pour le moment.

Casey Hudson, responsable du studio BioWare, nous explique tout ceci ci-dessous :

Depuis de nombreux mois, notre équipe de BioWare travaille d'arrache-pied pour mettre à jour les textures, les shaders, les modèles, les effets et les caractéristiques techniques de trois énormes jeux. Notre objectif n'était pas de refaire ou de réinventer les jeux originaux, mais de moderniser l'expérience afin que les fans et les nouveaux joueurs puissent découvrir l'oeuvre originale dans sa meilleure forme possible.



C'est incroyable de voir les aventures du commandant Shepard prendre une nouvelle vie avec une résolution ultra-nette, des fréquences d'images plus élevées et de superbes améliorations visuelles. En tant que développeurs de jeux, nous espérons toujours que nos jeux transcenderont leurs plates-formes d'origine.



Avoir l'opportunité de remasteriser la trilogie signifie que les fruits d'une décennie de notre travail perdureront et seront vécus mieux et plus clairement que jamais.



L'édition légendaire de Mass Effect comprendra du contenu de base pour un seul joueur et des DLC de Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3, ainsi que des armes, armures et packs promotionnels - tous remasterisés et optimisés pour l'Ultra HD 4k. Il sera disponible au printemps 2021 pour Xbox One, PlayStation 4 et PC, avec une compatibilité ascendante et des améliorations ciblées sur Xbox Series X et PlayStation 5. Plus d'informations à venir dans la nouvelle année !



Pendant ce temps, chez BioWare, une équipe de vétérans a travaillé dur pour envisager le prochain chapitre de l'univers de Mass Effect. Nous sommes aux premiers stades du projet et ne pouvons pas en dire plus pour le moment, mais nous sommes impatients de partager notre vision de la prochaine étape.



Pour moi personnellement, Mass Effect représente des années de travail et d'innombrables souvenirs spéciaux, donc chaque année je me sens incroyablement chanceux de célébrer N7 Day avec des joueurs du monde entier. Merci beaucoup de nous soutenir au fil des ans.



J'ai hâte de continuer notre aventure ensemble - en revisitant nos souvenirs préférés dans l'univers de Mass Effect et en en créant de nouveaux!

Casey

Avez-vous une certaine satisfaction en vous ?