PS5 : Astro's Playroom s'explique en vidéo de gameplay

Peut-être avez-vous déjà eu l'occasion de parcourir notre TEST d'Astro's Playroom (si ce n'est pas le cas, on vous donne un raccourci). Mais n'aimeriez-vous pas voir davantage ce que le robot d'Asobi vous promet sur PS5 ?

À voir aussi : PS5 : Association de compte, transfert de données PS4 et paramètres au coeur de 3 nouvelles vidéos

Alors cela tombe bien, étant donné que Sony a, presque en totale synchronisation avec les avis de la presse et des influenceurs, décidé de sortir une nouvelle bande-annonce d'Astro's Playroom. Il a beau être gratuit et préinstallé sur toutes les PS5, il n'en demeure pas moins un jeu de plate-forme charmant et qui démontre assez bien ce que la DualSense a dans le ventre. En posant aussi un regard tendre sur l'histoire de PlayStation.

À travers cette vidéo, on découvre les différents mondes que le héros capé va traverser, avec un peu d'action, de bonds un peu partout et des sections durant lesquelles la manette de la PS5 sera employée différemment, histoire d'utiliser un peu son pavé tactile, son gyroscope et ses gâchettes au répondant unique. Et comme nous le disions plus, haut il y a de la référence dans ce clip. Saurez-vous retrouver tous les personnages et objets aperçus ? Vous avez une minute.

Astro's Playroom sera dans tous les PS5 qui trouveront preneur, que ce soit pour le lancement le 19 novembre ou après.