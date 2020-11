Kerbal Space Program 2 reporte une nouvelle fois son lancement : Direction 2022, au mieux

Malgré les régulières fanfaronnades d'un certain Elon Musk, arracher un objet à la gravité terrestre n'est pas une mince affaire, loin s'en faut. Et dans ce monde post-Guerre Froide, nous ne sommes plus à une année près, non ?

Dévoilé lors de l'Opening Night Live 2019 et chaleureusement accueilli par le public allemand présent sur place, Kerbal Space Program 2 nous promettait de viser la lune dès le printemps 2020, mais les choses se sont rapidement compliquées pour les équipes de la NASA Star Theory.

Un peu plus loin des étoiles

Après avoir été décalé à la fin 2020, puis à l'automne 2021, Kerbal Space Program repousse encore son décollage, puisque le dernier bilan financier de Take-Two mentionne désormais sa sortie pour... l'année fiscale 2023, soit quelque part entre avril 2022 et mars 2023. Rien que ça. Ce report n'empêche d'ailleurs pas l'éditeur de continuer à mentionner la PS4 et la Xbox One comme seules consoles d'accueil, ce qui donnera à cette nouvelle annonce un doux parfum de comédie dramatique.

Le développement déjà largement chahuté de Kerbal Space Program 2 avait déjà fait parler de lui cet hiver, alors que Take-Two montait de toutes pièces un nouveau studio entièrement dédié à l'aventure spatiale, avant de tenter un immense débauchage du personnel de Star Theory, comme le dévoilait au printemps le journaliste Jason Schreier. Malgré ces nombreux retournements de situation, le directeur créatif Nate Simpson tient tout de même à rassurer les joueurs, et à rappeler l'ampleur de la tâche :

Nous savions que nous relevions un immense défi technique et créatif lorsque nous avons lancé ce projet. Nous avons entendu notre communauté, qui nous a répété à de nombreuses reprises que la qualité est primordiale, et nous partageons ce sentiment.

En attendant de découvrir si Kerbal Space Program 2 sortira bien d'ici le printemps 2023, les astronautes en herbe peuvent toujours profiter de la récente mise à jour Shared Horizons du premier épisode, rendue disponible depuis le 14 octobre. Il va de toutes façons trouver de quoi s'occuper...

