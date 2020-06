Take-Two aurait vidé le studio de Kerbal Space Program 2 : La nouvelle enquête de Schreier

L'ex-journaliste de Kotaku passé maître dans l'art de dénoncer les conditions parfois scandaleuses dans lesquels sont parfois développés les plus gros AAA, Jason Schreier officie désormais pour l'agence Bloomberg, mais continue de fourrer son nez partout où il n'est pas convié.

Selon les témoignages recueillis par le journaliste, l'éditeur Take-Two aurait voulu vider le studio Star Theory de ses effectifs pour les réambaucher ailleurs, dans l'optique de poursuivre le développement de Kerbal Space Program 2. Séparé de ses talents, travaillant exclusivement pour le compte de l'éditeur et frappé comme tant d'autres par la crise du COVID-19, le studio aurait depuis coulé.

Au mois de décembre dernier, les employés de Star Theory auraient reçu un message via LinkedIn, pour rejoindre à l'appel de leur propre éditeur un autre studio, expliquant que la décision, difficile à prendre, était motivée par des considérations économiques et le souci de pérenniser le développement en cours. Take-Two aurait alors promis des compensations financières, via des bonus et un "excellent salaire".

Cette décision de changer brutalement de studio résulterait de discussion avortées entre les fondateurs de Star Theory et Take-Two, qui souhaitaient au départ se faire racheter. Suite à l'échec des discussions, l'éditeur aurait décidé de retirer le projet des mains de Star Theory, pour monter une nouvelle structure et y embaucher une partie des équipes oeuvrant déjà sur la suite de Kerbal Space Program :

Les semaines suivantes ont été un véritable chaos. Take-Two a embauché plus d'un tiers du personnel de Star Theory, y compris son chef de studio et son directeur créatif. En mars, alors que la pandémie de coronavirus étouffait l'économie, tout espoir de sauver l'entreprise semblait perdu, et Star Theory a fermé ses portes.

Tous les employés n'auraient ainsi pas accepté cette proposition quelque peu abrupte, à l'image de Patrick Maede senior ingineer :

J'e travaillais pour un petit studio, où mon travail avait un impact énorme sur nos résultats. Ce n'aurait pas été possible dans une grosse boîte.

En février dernier, Take-Two annonçait officiellement l'ouverture d'une nouvelle entité pour assurer la suite du développement, alors que les employés de Star Theory se donnaient deux mois pour pitcher un tout nouveau titre, et démarcher un potentiel éditeur lors de la Games Developers Conference de mars 2020.

La propagation d'un virus couronné aura tôt fait d'annuler le rendez-vous, et Star Theory aura ainsi fermé ses portes le 4 mars, les employés licenciés auraient ensuite touché un mois de salaire, et conservé leur assurance santé durant les deux mois suivants.

Kerbal Space Program 2 est désormais développé au sein d'Intercept, et sa sortie par deux fois repoussée prévoit désormais une mise sur orbite à l'automne 2021, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.