Tony Hawk Pro Skater 1+2 : Une mise à jour qui gonfle la durée de vie, avec... Crash Bandicoot ?

Revenu d'entre les morts à la rentrée pour nous rappeler les joies d'un temps jadis où nous étions tous jeunes et non-covidés, le père Tony Hawk et ses mythiques rotations s'offre aujourd'hui une grosse mise à jour, qui risque fort d'occuper le temps libre dont nous ne savons plus que faire.

Fort de son statut d'épisode ayant le plus rapidement atteint la barre symbolique du million d'exemplaires vendus, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ne se laisse pas abattre, et continue de s'enrichir grâce aux bons soins de l'éditeur Activision. À 50 ans passés, il faut bien ça pour rester au niveau.

J'en fais des caisses

Le remaster compilatoire change aujourd'hui son fusil d'épaule pour gonfler sa durée de vie, notamment chez les skateurs complétistes : jusqu'ici, les objectifs à accomplir dans le mode solo étaient partagés entre tous les boys and girls du casting, et disparaissaient donc des niveaux une fois accomplis. Avec la mise à jour qui doit être déployée aujourd'hui, Viscarious Visions ajoute un mode Solo Tours qui associe donc un objectif à un unique skateur, ce qui permettra donc de recommencer encore et encore l'aventure avec d'autres têtes.

Parmi les nouveautés à attendre, on découvre également la présence cross-overesque d'items issus de Crash Bandicoot 4 : It's About Time : quelques planches, vêtements et chapeaux seront ainsi aux couleurs du plus célèbre marsupial de l'industrie, histoire d'amener notre si sage Camille à lever index et auriculaire au son des meilleurs groupes de punk-rock de la Côte Ouest.

Déjà sacrément complet en termes de défis à accomplir en ligne ou en solo, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 gonfle encore un peu plus la facture, puisque 100 nouveaux challenges feront également leur apparition, et mettront à l'épreuve les pouces et les réflexes déjà bien entraînés des meilleurs grinders.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.