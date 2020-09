Tony Hawk's Pro Skater 1+2 devient le million-seller le plus rapide de la série

Il lui aura fallu une éternité, mais ça y est : après plusieurs tentatives de remonter sur LA planche, le skateur le plus célèbre du microcosme vidéoludique semble avoir trouvé le chemin de la rédemption, en signant son retour gagnant avec Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Il "suffisait" donc de renouer avec les racines arcade de la série pour rencontrer à nouveau le succès : vingt ans après la sortie des deux premiers volets désormais remasterisés, la série d'Activision bat ses propres performances, puisque l'éditeur vient fièrement d'annoncer avoir écoulé plus d'un million d'exemplaires de son jeu en seulement 10 jours, un record pour la série :

It's official - Tony Hawk's Pro Skater 1+2 is the fastest game to reach 1 million units sold-through in franchise history! Congrats @TonyHawk. pic.twitter.com/iy8W4ZwlY8