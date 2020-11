Xbox Series S : L'espace de stockage vraiment disponible sur le SSD révélé

Les capacités de stockage des consoles next-gen ont une double importance. D'un côté, la taille des jeux ne cesse de gonfler et les textures en ultra haute définition ne vont rien arranger. De l'autre, Sony et Microsoft ont tous deux décidé de proposer un modèle de leur nouvelle machine totalement dédiée au jeu dématérialisé. Les consommateurs surveillent donc de près ce que proposeront les consoles en termes de stockage.

À lire aussi : Xbox Series X/S : Microsoft fait un dernier point sur la rétrocompatibilité

Il y a quelques jours, nous vous parlions de l'espace de stockage véritablement utilisable par les joueurs sur PS5. Aujourd'hui, c'est de la Xbox Series S dont il est question. Si cette dernière ne permet pas de jouer à des jeux physiques, elle est également la console next-gen la moins chère à sortir ce mois-ci.

Pour contribuer à maintenir son prix au plus bas, Microsoft a donc décidé de l'équiper d'un SSD de 512 Go. Mais comme toujours, les possesseurs de Xbox Series S n'auront pas l'usage de la totalité de ces 512 Go. Lors du premier allumage de la Xbox Series S, et avant l'installation du moindre jeu ou application, il est donc possible de découvrir que seuls 362,5 Go peuvent être utilisé pour stocker jeux, screenshots, séquences de gameplay, etc.

Même s'il existe toujours de jeux qui n'occupent pas trop de place, les blockbusters peuvent largement dépasser les 100 Go. À moins d'utiliser un stockage externe, comme la "carte mémoire" Xbox Seagate, ou de jouer à peu de jeux, les utilisateurs de Xbox Series S vont régulièrement être amenés à faire le ménage sur le SSD de leur console (c'est un problème qui devrait de toute façon toucher toutes les machines next-gen).

Pour rappel, la Xbox Series S ainsi que la Xbox Series S sortiront le 10 novembre prochain dans le monde entier.