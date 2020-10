Xbox Series X/S : Microsoft fait un dernier point sur la rétrocompatibilité au lancement

Bien que Microsoft communique relativement clairement au sujet de la rétrocompatibilité proposée par ses consoles next-gen, le géant américain a jugé nécessaire ou utile de rappeler ce à quoi pourront jouer les premiers possesseurs de ces nouvelles machines.

Jason Ronald, partner director of program management chez Xbox, vient de tweeter un message dans lequel il se félicite du niveau de rétrocompatibilité dont bénéficieront la Xbox Series X et la Xbox Series S. D'après lui, la rétrocompatibilité promise par Microsoft ces derniers mois a été atteinte et sera activée dès le 10 novembre prochain :

Après plus de 500.000 heures de test, nous sommes excités d'annoncer que tous les jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One actuellement jouables sur Xbox One, à l'exception de la poignée de jeux qui nécessitent Kinect, seront disponibles et seront à la fois plus beaux et tourneront mieux sur Xbox Series X/S au lancement de ces dernières. Malgré ce message pour le moins explicite, des réponses à ce tweet de Jason Ronald montrent que certaines personnes n'ont pas encore bien saisi le niveau de rétrocompatibilité offert par la Xbox Series X et la Xbox Series S. Il n'est en effet pas rare de lire des choses comme "ça veut dire qu'on pourra jouer à TOUS les jeux Xbox 360 ?"

What's next ?

Pour ceux qui ont besoin d'encore plus de clarté, précisons à notre tour que lorsque Jason Ronald évoque "tous les jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One actuellement jouables sur Xbox One" il parle des jeux auxquels il est aujourd'hui possible de jouer depuis une Xbox One. Microsoft n'a pas rendu compatible sur Xbox Series X/S des titres Xbox et Xbox 360 qui ne fonctionnent pas actuellement sur Xbox One.

À propos de ces derniers, il est possible de se demander si Microsoft va finir par changer son fusil d'épaule et rendre compatibles d'autres jeux issus des catalogues de la première Xbox et de la Xbox 360. À l'heure où sont écrites ces lignes, le constructeur américain n'a fait aucune déclaration à ce sujet.

Que pensez-vous de la situation de la rétrocompatibilité sur Xbox Series X/S ? Cette fonctionnalité constitue-t-elle un argument de vente à vos yeux ? Quels jeux Xbox ou Xbox 360 aimeriez-vous voir ajoutés à la liste ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.