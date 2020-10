PS5 : L'espace de stockage à disposition de l'utilisateur sur le SSD confirmé ?

L'espace de stockage indiqué sur les boîtes des consoles de jeux ne correspond pas dans les faits à l'espace dont disposent les joueurs pour stocker leurs jeux et divers fichiers, le système d'exploitation de ces mêmes consoles étant généralement gourmand en espace. Sans surprise, la PS5 ne dérogera pas à la règle.

À lire aussi : PS5 : Les premiers jeux en boîte déjà dans la nature, les images

La PlayStation 5 de lancement dispose d'un SSD de 825 Go. Les joueurs n'auront cependant pas l'usage de ces 825 Go. La fuite plus tôt ce mois-ci d'une photo présentée comme étant une image de l'interface de la PS5 indiquait que les possesseurs de la console next-gen de Sony disposeraient de 664 Go d'espace de stockage.

La véracité de ce que montre cette photo, disponible dans notre galerie ci-dessous, ayant été confirmée par la présentation officielle de l'interface de la PS5 la semaine dernière, il semblerait donc bel et bien qu'environ 20% des 825 Go du SSD de la PS5 soit occupé par le système d'exploitation de la console. À noter malgré tout que la fuite initiale ayant été réalisée à partir d'un kit de développement PS5, il est possible que ces chiffres changent légèrement sur un exemplaire commercial de la console.

Pour rappel, Sony a déjà révélé par le passé que les joueurs pourront supprimer en partie les jeux du SSD afin de ne conserver que les éléments qu'ils utilisent (comme la partie multijoueur d'un titre par exemple) afin de libérer de l'espace. Malgré cela, il apparaît à nouveau que sur consoles next-gen, les joueurs vont devoir fréquemment supprimer des jeux ou accroitre la capacité de stockage de leur machine.

Pour rappel, la PS5 standard et la PS5 Digital Edition seront commercialisées en France le 19 novembre prochain.