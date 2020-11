DIRT 5 dévoile du gameplay PS5 et illustre les fonctionnalités de la DualSense

Parmi les quelques titres cross-gen qui se permettront de débarquer sur à peu près tout ce que l'industrie compte de plateformes en activité, DIRT 5 est évidemment attendu au tournant, puisque propulsé porte-étendard du jeu de course nouvelle génération.

En parler, c'est bien, le montrer, c'est mieux : une poignée de semaines après avoir listé les fonctionnalités évidemment next-gen de sa version PS5, DIRT 5 revient aujourd'hui en vidéo pour joindre le geste haptique à la parole.

Jazz music starts

Et c'est en compagnie du directeur technique David Springate que nous découvrons donc un affichage en 120 FPS, qui devrait aux dires de l'intéressés également avoir un impact sur la réactivité de votre véhicule.

Mais surtout, c'est autour de la DualSense que les changements s'annoncent, sans surprise, plus nombreux :

Les vibrations à l'ancienne n'étaient pas assez expressives. Il existait deux niveaux de vibrations : fort et faible, et il fallait se contenter d'alterner l'activation de l'un ou de l'autre. Grâce aux gâchettes adaptatives, on peut dessiner une onde, tout comme on le ferait avec un fichier audio, pour déterminer la douceur ou la dureté de la résistance. Quel ressent doit-on faire passer dans la DualSense en fonction des surfaces ? Il se passe tellement de choses que l'on profite alors d'une immersion inédite.

Mais parce que Springate n'est pas qu'un esthète visuel, il conclut en parlant de l'apport de la fameuse technologie Tempest 3D AudioTech et sa gestion de l'ambisonie pour profiter comme jamais de la présence de groupes forcément cultes tels que The Prodigy, Pearl Jam ou The Chemical Brothers à travers les haut-parleurs au bord de la piste, et ce même avec un casque classique.

Il nous tarde donc plus que jamais de pouvoir soulever la boue de DIRT 5, attendu pour le 6 novembre sur Google Stadia, PC, PS4 et Xbox One, le 10 novembre sur Xbox Series X et S, et le 19 novembre sur PS5, donc.