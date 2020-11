Star Wars : EA Motive dément finalement travailler sur un nouveau jeu

Il y a peu, une offre d'emploi chez Motive Studios nous révélait le développement d'un nouveau jeu Star Wars. Eh bien le studio québécois vient tout simplement de démentir.

Originellement, l'information d'un développement d'un nouveau jeu Star Wars par EA Motive provenait d'une annonce de recherche d'emploi. On pouvait y lire noir sur blanc la phrase suivante (en français et en anglais) : "L'équipe s'affaire déjà à un nouveau jeu d'action Star Wars".

Le studio d'Electronic Arts vient de démentir l'information en expliquant qu'il s'agissait là d'une "erreur humaine".

Due to human error (hey, it happens!) we've seen a lot of speculation. While we're not working on a new Star Wars project, we are working on something pretty special. Follow us here or check back for more info on what we're up to! https://t.co/u6oJewebUN