Star Wars : Après Squadrons, Motive sur un jeu d'action !

Après un très bon Star Wars : Squadrons, le studio Motive est déjà à pied d'oeuvre sur son prochain projet : un nouveau jeu Star Wars en prévision ?

Après un beau succès critique et publiC pour Star Wars Squadrons, le studio Motive se voit confier un nouveau jeu Star Wars. C'est ce que l'on peut apprendre via une annonce de recherche d'emploi qui est visible par ici.

On peut y lire noir sur blanc la phrase suivante : "L'équipe s'affaire déjà à un nouveau jeu d'action Star Wars" et l'on apprend que le jeu sera développé pour PC et consoles de nouvelle génération. On sait que le studio Motive travaille sur plusieurs projets à l'heure actuelle et on a donc un début de réponse pour l'un d'entre eux. Entre Respawn et Motive, la licence Star Wars semble avoir de beau jour devant elle dans le monde du jeu vidéo.

Reste bien évidemment à savoir quel type de jeu d'action est développé. Etant donné que Fallen Order laisse déjà une belle place aux jedi, on peut espérer cette fois être dans la peau d'un autre type de personnage. Et pourquoi pas, un chasseur de primes ?