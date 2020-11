SEGA se débarrasse de ses salles d'Arcade au Japon

Pour qui a déjà mis le pied au Japon, impossible de passer à côté des imposantes salles d'Arcade SEGA tant ces dernières sont omniprésentes. Mais si ces salles faisaient partie du paysage nippon, elles feront bientôt partie du passé.

Le monde de l'Arcade ne sera plus jamais le même. Plusieurs semaines après l'annonce de la fermeture d'un des centres SEGA les plus emblématiques de quartier d'Akihabara de Tokyo, SEGA Sammy Holdings, la maison-mère de l'éditeur de jeux, vient d'annoncer un transfert de 85,1% de ses parts dans SEGA Entertainment, sa filiale spécialisé dans la gestion et l'opération de complexes de divertissement (salles d'Arcade, restaurants, etc.), à la société Genda Inc. (elle-même spécialisé dans la gestion des machines d'Arcade et de divertissement).

SEGA Sammy justifie cette décision en soulignant la baisse de la fréquentation de ses complexes au cours de ces dernières années ainsi que la chute de leurs performances commerciales provoquée par la pandémie de COVID-19. Le groupe signale par ailleurs de fortes pertes au cours du premier trimestre de son année fiscale 2021 causées par cette situation.

La fin d'une époque

Selon Yahoo! Japan, SEGA se retirera de l'exploitation des salles d'Arcades japonaises d'ici la fin de l'année des suites de cette vente. Reste à voir si les salles concernées fermeront toutes ou si certaines d'entre elles trouveront une autre identité, Genda Inc. ayant pour intention d'accroître sa présence dans ce secteur.

À noter que cette nouvelle ne signifie pas que SEGA va arrêter de produire des jeux pour l'Arcade. Il compte simplement arrêter d'exploiter ses propres salles. Reste à découvrir si ce bouleversement va avoir un impact sur le développement de sa technologie de "fog gaming." Pour rappel, SEGA avait par ailleurs annoncé plus tôt cette année son intention d'utiliser ses salles et bornes d'Arcade hors de leurs horaires d'exploitation habituels pour en faire des centres de données destinées à favoriser le cloud gaming.

