SEGA : Deux coffrets CD annoncés pour les 60 ans, premières infos

Comme nous vous l'avons déjà dit au cours des dernières semaines, les festivités des 60 ans de SEGA prennent une forme sensiblement différente au Japon et en occident. Là où les Américains et Européens devront visiblement se contenter de contenus en ligne, les Japonais ont la possibilité de se procurer de multiples produits dérivés. Et deux de plus ont récemment été annoncés.

Game Gear Micro et autres Astro City Mini ne sont pas les seuls produits que SEGA met en vente dans le cadre de son 60e anniversaire. Au Japon, l'éditeur vient en effet d'annoncer la commercialisation prochaine de deux coffrets CD célébrant son histoire et son anniversaire.

Le premier, intitulé Astro City Mini - Celebration Album, est comme son nom l'indique inspiré par l'Astro City Mini. Si les pistes que ce disque contiendra n'ont pas encore été communiquées, SEGA précise qu'il sera question d'une sélection de nouvelles versions de chansons tirées de jeux présents dans la petite borne.

La musique du menu principal de l'Astro City Mini, composée spécialement pour l'occasion, sera également présente sur la compilation. Pour info, l'Astro City Mini - Celebration Album sera commercialisé au Japon le 17 décembre prochain au prix hors taxe de 3.000 yens (environ 24 euros).

60 chansons pour 60 ans

Le second coffret, s'appelle quant à lui GO SEGA - 60th Anniversary Album et se veut quant à lui une célébration des musiques des jeux SEGA dans leur ensemble. Là encore, les détails des morceaux inclus n'a pas encore été annoncé. La maison de Sonic a en revanche indiqué qu'il s'agit d'un coffret 4 CD comprenant 60 chansons.

SEGA indique par ailleurs que des musiques de publicités (comme le thème de Segata Sanshirô par exemple ?) ainsi que des "sons rares" issus de l'histoire de l'éditeur. Pour se procurer GO SEGA - 60th Anniversary Album, il faudra patienter jusqu'au début de l'année prochaine. Le coffret sera mis en vente, toujours au Japon, le 25 février 2021 au prix hors taxe de 6.460 yens (environ 52 euros).

À l'heure où sont écrites ces lignes, la commercialisation de ces compilations en occident n'a pas été annoncée. Nous vous tiendrons évidemment au courant si la situation évolue.

Ces coffrets vous font-ils envie ? Quelles musiques aimeriez-vous voir figurer dans leurs tracklists ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.