PS5 : Quels avantages pour God of War ? Santa Monica en parle

Pour certains, en attendant les GROS blockbusters, l'acquisition de la PS5 s'envisage sur la base de ce dont profiteront les jeux de l'ancienne génération dessus. Certains titres seront avantagés, comme God of War.

À voir aussi : PS5 : Un jeu de lancement reporté de plusieurs mois sera sur le PlayStation Plus à sa sortie

Et que nous réservera God of War une fois lancé sur PS5 ? La réponse nous vient directement de Santa Monica Studios, qui sur Twitter a expliqué que les aventures de Kratos et Atreus bénéficieraient d'au moins un bienfait :

Whether you're picking up the game for the first time or looking to finish that NG+ save, God of War (2018) on the #PS5 will offer:



🎞️ Up to 60 FPS using the 'Favor Performance' video option

🎮 Save Transfers - start right where you left off on the PS4!