Playdate : Le studio Panic donne des nouvelles, bonnes et mauvaises, et rendez-vous en 2021

Alors que les joueurs et leur épargne sont déjà dans les starting blocks à quelques jours du coup d'envoi de la nouvelle génération de consoles, une petite machine compacte et discrète se rappelle à notre bon souvenir, à coups de manivelle...

Souvenez-vous : au mois de mai 2019, le studio Panic dévoilait par surprise une nouvelle console 100% portable : la Playdate, qui avait su faire son petit effet sur votre rédaction préférée avec ses contrôles via une curieuse manivelle et ses jeux livrés directement sur le support, sans savoir à l'avance à quoi nous allions pouvoir jouer.

Cette nouvelle prétendante destinée à se glisser dans n'importe quelle poche espérait se faire une place dans le coeur des joueurs dès le début de l'année 2020, avant de se repositionner plus tard cette même année.

Un sacré retour de manivelle

Vous l'aurez évidemment deviné : pour la Playdate aussi, tout ne se passe pas comme prévu... Qu'importe, le constructeur ne baisse pas les bras, mais réorganise aujourd'hui son planning, pandémie mondiale oblige :

Malgré les tentatives répétées de 2020 pour nous achever (notre usine a été obligée de fermer durant plusieurs mois, et nous avons tous dus apprendre à travailler ensemble depuis nos domiciles respectifs), nous n'avons jamais cessé de travailler sur la Playdate. Et nous voyons enfin la lumière au bout de ce tunnel jaune.

Et les bonnes nouvelles ne manquent pas, puisque l'équipe assure que la première saison de jeux qui devait se composer de 12 titres indépendants sera finalement plus conséquente, et nous devrions bientôt les découvrir en images, c'est promis.

Le hardware de la console est lui aussi terminé, validé, et prêt à entrer en production dans l'usine malaysienne de fabrication, et la Playdate est désormais compatible avec les normes Wi-Fi et Bluetooth, qui permettront la livraison à distance du line-up égrené. Les kits de développement ont d'ailleurs été améliorés, et devraient aux dires de Panic être disponibles gratuitement dans un futur relativement proche.

Play-t-il ?

Enfin, et c'est sans doute là le plus important, la Playdate est désormais attendue pour 2021, et les commandes devraient ouvrir "en début d'année", sans plus de précisions. 20.000 unités ont été commandées par le constructeur, qui espère éviter une rupture de stock brutale, chaque console étant facturé 149 dollars. Mais à ce petit-jeu là, rien n'est évidemment certain...

Rendez-vous dans un futur a priori très proche pour découvrir en vidéo les nouveaux jeux de cette console portable forcément pas comme les autres.

Êtes-vous toujours intéressés par le concept de la Playdate ? Quels genre de jeux espérez-vous y trouver ? Faites-nous part de vos avis en tournant la manivelle dans les commentaires ci-dessous.