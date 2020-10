The Dark Pictures Anthology : House of Ashes annoncé en vidéo super drôle

Après Little Hope, dont nous venons tout juste de vous livrer le Test en bonne et due forme, Supermassive Games présente officiellement et sous forme de teaser plutôt rigolo, la suite des aventures horrifiques de la saga The Dark Pictures Anthology, et intitulé House of Ashes.

Comme Thomas vous le laissait entendre le 26 février... 2019 (lire la news en question ici), avec un dépôt de nom qui révélait le mpot aux roses, le très récemment publié The Dark Pictures Anthology : Little Hope contient donc la bande-annonce d'annonce du troisième jeu de la série, The Dark Pictures Anthology : House of Ashes.

Sans pus de précision, mais avec un petit teaser de quelques secondes voir la vidéo ci-dessus), il sera lancé en 2021,; sans autre précision. On imagine qu'il arrivera aux alentours des fêtes Halloweeniennes, comme ce fut le cas pour Little Hope.

Les plates-formes n'ont pas été annoncées, mais on imagine aisément qu'il sera porté sur PlayStation 4, Xbox One et PC comme les deux premiers jeux. Et sans doute également, nouvelle vague oblige, sur PS5 et Xbox Series X/S.

Sinon, avez-vous peur ?