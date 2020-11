Demon's Souls parle de sa bande originale

Il nous a encore mis dans sa poche il y a quelques jours avec une nouvelle vidéo pleine de gameplay. Le Demon's Souls nouveau fait à coup sûr parler les fans. Mais il faut maintenant se taire. Et tendre l'oreille.

À voir aussi : PS5 : Demon's Souls présente sa Digital Deluxe Edition pleine de bonus

Car cette fois il est question de parler musique. Comme Gavin Moore, le directeur artistique de ce Demon's Souls bichonné par Bluepoint, l'avait signalé durant diverses interviews, il a fallu réenregistrer beaucoup de choses. En premier lieu les dialogues, avec la plupart des comédiens d'origine. Puis les morceaux qui accompagnaient vos pérégrinations à Boleteria.

La musique vous donnera peut-être du courage. Nous lui avons porté autant d'attention qu'à l'environnement sonore. Nous avons retravaillé la bande originale composée par Shunsuke Kida et crée de nouveaux arrangements dramatiques à partir de ses thèmes magnifiques. Tout a été réenregistré dans les studios Air de Londres avec un orchestre et une chorale de renommée mondiale. Même le célèbre orgue de Temple Church a contribué à cette bande originale, pour donner encore plus de profondeur aux morceaux. De plus, 120 des meilleurs musiciens du monde donnent vie à cette musique. Et nous en sommes très fiers.

Certains des musiciens aperçus dans la vidéo ci-dessus vous diront certainement quelque chose. Et le résultat devrait somme toute vous botter, comme on dit.

Cela tombe bien : la bande originale du jeu atterrira sur les plateformes numériques à partir du 26 novembre, un CD est prévu pour un peu plus tard et une édition vinyle se trouvera en précommande début décembre. Vos oreilles devraient revivre.

Demon's Souls arrive chez nous le 19 novembre sur PS5.