PS5 : Demon's Souls nous éblouit comme un soleil en vidéo de gameplay

On en trouvera toujours qui rechignent sur les remasterisations et les remakes, prétextant que seule l'originalité et la nouveauté devrait avoir droit de cité, que ressortir les mêmes jeux avec des graphismes modernisés, cela relève du pigeonnage. Et Demon's Souls, alors ?

À voir aussi : PS5 : Premiers pas sur Astro's Playroom (+ gameplay maison), le jeu idéal pour découvrir la DualSense ?

La question se doit d'être posée à l'heure où Bluepoint et Sony viennent de diffuser une nouvelle vidéo pleine de gameplay de la refonte de la première pierre de l'édifice Dark Souls. Parce qu'il faut cesser de se voiler la face : les amis, Demon's Souls sur PS5 s'annonce absolument MAGNIFIQUE.

Comme avec les précédents clips, nous avons ici un aperçu très convaincant de ce qui se trame. Cinq minutes de bonheur, en 4K/60 fps, qui démontrent tout le soin qui a été apporté par les développeurs pour que ce titre paru uniquement sur PS3 en 2009 ait droit à un lifting royal.

Fidèle à l'original

Plusieurs médias triés sur le volet ont également pu s'entretenir avec certains responsables de cette résurrection, nous apprenant quelques détails qui pourraient encore faire exploser le compteur de hype au passage. Gavin Moore, le directeur créatif, a ainsi confié à Polygon que Demon's Souls, qui proposera un mode d'affichage 4K native/30 fps et un mode Hifh frame rate en 4K dynamique/60 fps, aura son mode Photo et des filtres à appliquer. Parmi ces derniers, de quoi avoir un rendu noir et blanc ou encore capable de répliquer les tonalités du jeu original.

Si la logique du jeu, ses mécaniques et son intelligence artificielle demeurent les mêmes, certains changements, notamment sur la musique et les voix, ré-engistrées, ont été opérés. Mais pas pour dénaturer l'expérience, qui ne sera pas pourvue d'autres niveaux de difficulté. L'inventaire et en particulier la gestion des herbes de soin a été revue pour plus de cohérence. Les roulades pouvant s'orienter dans huit directions et la nouvelle caméra pourront être paramétrés à l'ancienne, explique-t-il à GameSpot. Et Moore est confiant concernant le fait que les fans aimeront le nouveau contenu, qui ne travestit pas celui d'origine. Enfin, il martèle qu'après un trépas, il ne sera plus du tout question de patienter trois minutes pour retourner au charbon, grâce à des chargements super rapides.

Demon's Souls arrive le 19 novembre sur PS5.