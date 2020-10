PlayStation Now : Voici les jeux ajoutés en novembre 2020, en pôle position et sur PS5 !

Chaque début de mois, Sony enrichit son catalogue du PlayStation Now. Le service de jeux en streaming (et téléchargement) accessibles depuis votre PC ou votre PlayStation 4 (et dans quelques jours la Playstation 5) accueille plusieurs titres supplémentaires.

À voir aussi : Xbox Games With Gold : Les jeux Xbox "gratuits" de novembre 2020 s'annoncent

Alors qu'une bonne partie des joueurs s'apprête à attendre dans le confort plus ou moins douillet de son chez-soi l'arrivée d'une nouvelle génération de consoles, Sony dévoile aujourd'hui la première sélection de titres qui sera directement accessible aux heureux acheteurs de PlayStation 5 dès sa sortie le 19 novembre prochain. Pour les joueurs PS4 abonnés au service, rien ne change.

Voici la liste des titres disponibles dès le 3 novembre via le PS Now :

Comme le veut la tradition, le constructeur a décidé de trancher dans le vif, et l'arrivée de ces nouveaux titres fait forcément quelques victimes, puisque Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Metro Exodus et Resident Evil 7 biohazard nous quitteront le 30 novembre, ainsi va la vie.

Rappelons que le PlayStation Now est accessible avec un abonnement mensuel de 9,99 euros, de 24,99 euros pour trois mois ou de 59,99€ pour une année. Il est possible de l'essayer gratuitement et d'accéder à sa ludothèque en illimité pendant 7 jours.