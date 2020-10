CoD Black Ops Cold War est offert pour l'achat d'une GeForce RTX 3080 ou 3090

Si vous avez dans l'idée de vous procurer une nouvelle carte graphique à savoir une RTX 3080 ou 3090 (si toutefois vous avez la chance d'en trouver) sachez qu'un bundle est actuellement disponible.

Très friand des bundles, Nvidia profite de la sortie prochaine de Call of Duty Black Ops Cold War pour proposer un bundle RTX 3080/3090/Cold War. En d'autres termes, à partir d'aujourd'hui, les joueurs qui achètent une carte graphique GeForce RTX 3080 ou GeForce RTX 3090 ou un PC, auprès des détaillants participants avant le 10 décembre 2020, recevront tous un exemplaire du fameux FPS.

Plus de cartes en stock ?

La liste complète des participants est disponible ici. Le problème est que les cartes en question ne sont plus en stock, ce qui risque de poser quelques soucis pour profiter de l'offre en question. La mission est donc de trouver un revendeur avec du stock disponible.

De plus l'offre en question ne concerne pas non plus les cartes graphiques RTX 3070 qui arrivent très prochainement et dont vous pouvez retrouver notre test à cette adresse. Il est possible qu'un autre bundle soit disponible plus tard (qui sait..).