TEST de la Nvidia RTX 3070 Founders Edition : Le RTX en 1440p/ultra sans faillir

Après vous avoir proposé le test de la RTX 3080 version Asus TUF Gaming, on vous propose cette fois celui de sa petite soeur en version Founders Edition (FE) à savoir la RTX 3070. Une carte qui est conçue par Nivida pour du 1440P/60FPS mais qui comme nous allons le voir, s'en sort extrêmement bien, et en 4K aussi.

Nous avons eu l'opportunité de tester la carte pendant un peu plus d'une semaine. La version Founders s'offre élégamment dans un bel écrin noir pour souligner son coté premium. Car même s'il ne s'agit pas de la carte la plus haut de gamme de chez Nvidia, elle n'en reste pas moins un produit qui se veut de qualité.

Ainsi une fois la boite ouverte on peut admirer l'objet qui a reçu une attention toute particulière en termes de design. Disons-le clairement : cette carte est très jolie et on sent une inspiration du côté de l'automobile, voire de l'aéronautique. Les matériaux sont nobles, les lignes élégantes et l'ensemble se glisse parfaitement dans la majorité des boitiers.

Une dissipation thermique au top

Car oui, contrairement à une RTX 3080 (que cela soit du côté FE ou des constructeurs partenaires) la RTX 3070 est beaucoup moins exigeante en termes de taille avec des mensurations de 242 mm de longueur et 112 mm de profondeur. Elle peut donc s'intégrer beaucoup plus simplement dans les boitiers de petite taille et ça c'est un vrai bon point.

Comme sa grande soeur 3080 pour le modèle FE, les ingénieurs de chez Nvidia ont fait le choix pour cette 3070 d'un connecteur d'alimentation 12 broches, livré bien évidemment avec son adaptateur pour ne pas être en peine une fois venu le moment fatidique du branchement.

Le GPU profite d'un système de ventilation efficace avec deux ventilateurs axiaux soufflant de l'air en direction de la carte. Un ventilateur est destiné à souffler de l'air à travers les radiateurs tandis que l'autre permet d'expulser l'air hors du boitier. Ce système favorise ainsi le flux d'air et optimise le refroidissement de la carte graphique.

Pour mettre en marche tout ça, on vous conseille une alimentation de 750 watts, et c'est d'ailleurs ce que conseille Nvidia pour sa carte.

Aussi puissance qu'une RTX 2080 ti ?

C'est l'argument marketing numéro un pour cette nouvelle carte graphique. Un GPU aussi puissant qu'une RTX 2080 ti mais pour beaucoup moins cher, à savoir 519 euros (soit 60% de moins à l'époque que le tarif de la 2080 ti). Forcément ceci a de quoi intriguer.

La carte embarque 8 Go de VRAM GDDR6, 5888 unités de calcul et affiche une fréquence boost de 1750 MHz.

Comme nous allons le voir, cette carte est taillée pour le 1440p mais elle se débrouille très bien pour la 4K comme c'était déjà le cas pour la 2080 ti. Voilà la configuration que nous avons nous-même utilisé :

CONFIGURATION PC UTILISEE POUR LE TEST
Ecran : Asus ROG Strix XG27UQ 4K 144hz

Carte Mère : ASUS Z490-A Serie Prime

Processeur : INTEL Core I9 10900K

RAM : CORSAIR Dominator Platinum RGB 32 Go DDR4

Stockage : CORSAIR SSD NVMe 2 960 Go

Refroidissement : CORSAIR Hydro H100I Platinium

Alimentation : CORSAIR HX 850 Watts

Boitier : CORSAIR 4000D Airflow





Performances en jeu

Pour l'occasion, nous avons sorti plusieurs jeux pour avoir une liste quasiment identique lors de nos tests de RTX 3080. Notons que nous avons à nouveau le choix de jouer uniquement en Ultra.

Voici d'ailleurs les résultats de nos différents "benchmarks" sur des jeux gourmands :

CONTROL

4K/Ultra/DX12 : 30 FPS de moyenne

4K/Ultra/DLSS 2.0/DX12 : 45 FPS de moyenne

1440p/Ultra/DLSS 2.0/DX12 : 70 FPS de moyenne

RED DEAD REDEMPTION 2

4K/Ultra/DX12 : 50 FPS de moyenne

1440P/Ultra/DX12 : 75 FPS de moyenne

FLIGHT SIMULATOR

4K/Ultra : 35 FPS de moyenne

1440P/Ultra : 38 FPS de moyenne

Une nouvelle fois et comme pour la RTX 3080 de chez ASUS, revenons rapidement sur ce résultat qui peut paraitre décevant à bien des égards. Oui 38 FPS de moyenne en 1440p c'est peu mais le jeu reste extrêmement gourmand avec encore une fois un combo Processeur/GPU essentiel.

METRO EXODUS

4K/Ultra/DX12 : 50 FPS de moyenne

1440P/Ultra/DX12 : 67 FPS

1080P/Ultra/DX12 : 125 FPS

RESIDENT EVIL 3

4K/Ultra/DX12 : 62 FPS de moyenne

1440p/Ultra/DX 12 : 108 FPS de moyenne

Comme on peut s'en douter et comme Nvidia le souligne à mainte reprises, le 1440p est clairement ce pourquoi la carte est conçu avec un framerate qui ne descend jamais en dessous des 60 FPS en Full Utra dans cette définition. La carte s'en sort aussi très bien en 4K. Dans l'ensemble on a effectivement une carte assez proche de ce que propose la 2080 ti.

En jeu la carte ne monte jamais au-dessus des 65 degrés, preuve que le système de refroidissement est très efficace. Même en chauffe, la carte reste relativement silencieuse et le gros point fort c'est qu'au repos et contrairement à certaines cartes, les ventilateurs se mettent à l'arrêt. C'est parfait pour lutter contre la nuisance sonore et c'est véritablement un plaisir pour les oreilles (c'est le cas de le dire).

EN RÉSUMÉ
UNE CARTE FAITE POUR LE 1440p
Ce modèle de Founders 3070 est une excellente carte pour du 1440p. Et très honnêtement même si elle n'atteint pas les 60 FPS dans 100% des jeux c'est aussi une très bonne carte pour la 4K. Pour 519 euros (le prix de l'édition Founders) vous avez un produit qui arrive quasiment à la hauteur d'une 2080 ti. C'est donc un excellent choix pour le milieu de gamme afin d'affronter les gros AAA à venir et tout le reste.

ON A AIMÉ :
De très bonnes performances en 1440p

Une carte qui se débrouille bien en 4K

Températures toujours au top

Ventilateurs silencieux, avec des ventilateurs à l'arrêt au repos

Excellent design et finitions
Des prix qui vont sans conteste très vite augmenter avec les ruptures de stock