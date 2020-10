Trails of Cold Steel : Les deux premiers opus s'annoncent sur Switch mais...

Alors que le Confinement Part II s'apprête à déferler sur l'ensemble de l'Hexagone, certains joueurs boulimiques se demandent déjà comment ils occuperont les épisodes III, IV et V dont la date de sortie reste évidement à déterminer.

À voir aussi : Test de Legend of Heroes Trails of Cold Steel II : Ça tient toujours la route sur PS4 ?

Que ces derniers se rassurent : ils auront tout le temps de découvrir en long en large et peut-être en travers la série The Legend of Heroes. Alors que le très attendu Trails of Cold Steel IV, qui vient comme son sous-titre l'indique refermer la tétralogie, est depuis quelques jours disponible sur PlayStation 4, l'éditeur Cloud Leopard annonce l'arrivée des épisodes I et II pour l'été 2021, oui mais sur Switch.

Qui c'est qui trouve ces titres ?

Le premier opus (sous-titré Zero no Kiseki) de cette série dans la série était initialement sorti sur l'antique PSP en 2010, le second (Ao no Kiseki) avait vu le jour un an plus tard, tous deux ayant par la suite fait l'objet de nombreux portages. Seule ombre au tableau pour le moment : si les deux épisodes profiteront du doublage japonais original, ils ne seront sous-titrés qu'en coréen et en chinois traditionnel. Ceux qui préfèrent voir le verre à moitié plein se diront qu'ils auront d'ici là le temps de développer de solides bases dans l'une ou l'autre langue, assignation à résidence oblige.

Rappelons pour les mordus de RPG mâtinés de visual novel que le studio Nihon Falcom planche déjà sur la suite de Hajimari no Kiseki, sorti cet été au Japon, et que ce dernier profitera dans un futur plus ou moins proche d'un patch PS5. Vous avez donc de quoi vous occuper durant les prochains mois, n'est-ce pas ? Bon, encore faut-il que ces deux portages Switch trouvent la voie de l'Occident...