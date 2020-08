The Legend of Heroes : Le prochain épisode annonce un patch PS5 au Japon

Si les mordus de J-RPG se demandent déjà sur combien d'années s'étalera le dantesque chantier Final Fantasy VII Remake, les aventuriers de la saga Legend of Heroes ont depuis longtemps pris l'habitude de passer d'une génération de consoles à l'autre pour ne pas perdre le fil de l'histoire. Le prochain épisode entend à ce titre faciliter la transition.

Si le train de retard que connaît la série amène les joueurs occidentaux à guetter l'arrivée de Trails of Cold Steel IV -The End of Saga-, les fidèles de l'archipel ont quant à eux déjà les yeux tournés vers Hajimari no Kiseki, dont la sortie estivale ne saurait tarder.

En attendant de découvrir quelle forme prendre la suite des événements, déjà en cours de réflexion chez Nihon Falcom, le détail des éditions numériques de Hajimari no Kiseki ont permis de découvrir de trèèèèès nombreux bonus et autres DLC, comme l'arrivée d'un set de maillots de bain qui aura conduit le banquier de Joniwan a bloquer immédiatement l'ensemble de ses comptes, suisses ou non. Tous ces ajouts feront partie d'un season pass complété d'items, facturé 4180 yens soit... 33 euros tout de même. Ouch.

Mais surtout, c'est l'arrivée d'un patch destiné à faire tourner le jeu sur PlayStation 5 qui retiendra évidemment notre attention : sans préciser de date, le studio japonais affirme qu'une mise à jour post-launch permettra de profiter du dernier Legend of Heroes dans une version rehaussée, histoire d'entamer la nouvelle génération du bon pied. Avec le délai réglementaire de deux ans qui sépare les sorties japonaises des versions occidentales, Hajimari no Kiseki sortira-t-il directement chez nous sur PS5 ? Seul l'avenir nous le dira.

Si Hajimari no Kiseki est prévu pour le 27 août sur PlayStation 4 au Japon, les joueurs français profiteront quant à eux de Trails of Cold Steel IV -The End of Saga- le 27 octobre prochain sur la même console, et en 2021 sur PC et Switch.

