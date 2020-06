The Legend of Heroes Trails : Nihon Falcom travaille déjà sur "l'après-Hajimari"

C'est ce qui s'appelle avoir de la suite dans les idées : déjà passablement tentaculaire, la série The Legend of Heroes, qui refermera bientôt chez nous la parenthèse Trails of Cold Steel avec la sortie du quatrième volet, pense déjà au coup d'après, alors que le prochain épisode n'est pas encore disponible au Japon. Quelle vie.

Faudra-t-il bientôt être titulaire d'un doctorat pour continuer à suivre avec assiduité la saga de Nihon Falcom ? Entamée en 2011 avec Trails in the Sky, la sous-série Trails de The Legend of Heroes continuera bientôt son récit avec l'arrivée de l'épisode Hajimari no Kiseki le 27 août prochain au Japon, alors que les joueurs occidentaux pourront bientôt goûter aux joies de Trails of Cold Steel IV -The End of Saga- sur PlayStation 4, avec les deux ans de retard réglementaires.

Mais cette prolifique production n'est visiblement pas de nature à stopper les cerveaux en fusion des scénaristes, puisque le président du studio Toshihiro Kondo est apparu durant l'événement en ligne Famitsu x Game no Dengeki Summer 2020 Live Stream Fes pour annoncer que le prochain jeu de la licence était déjà dans les cartons !

Si rien de plus croustillant n'a malheureusement filtré sur ce RPG à conjuguer au futur antérieur, l'intéressé a simplement tenu à préciser qu'il ne s'agirait pas d'une suite directe à Hajimari no Kiseki, ce qui vous fait une belle jambe, sachant que nous ne risquons pas de pouvoir poser les mains sur ce dernier avant... 2022 ?

Les fans de la dantesque série de RPG découlant de Dragon Slayer peuvent en tous cas se rassurer : malgré l'arrivée de Trails of Cold Steel IV -The End of Saga- cette année sur PlayStation 4 en Europe, Nihon Falcom ne semble toujours pas décider à voir le bout du tunnel...