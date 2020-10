PS5 : Un nouveau spot publicitaire se dévoile avant la sortie

La console de nouvelle génération que la rédaction a ENFIN réceptionné n'est plus trop loin de nous, si les stocks suivent. Dans la foulée des premiers unboxings, Sony Interactive Entertainment rallume la flamme avec une nouvelle vidéo à la gloire de la PlayStation 5.

Nous avions déjà eu droit à plusieurs vidéos, une première centrée sur les sensations que procurera la PS5, une autre résumant tous ses avantages, une dernière, intitulée The Edge, évoquant un saut vers l'inconnu.

En voilà donc une autre, en ce mercredi 28 octobre 2020, qui elle s'attarde sur l'exploration. Parce qu'après tout, en changeant de machine, on devient, en quelque sorte, un explorateur en quête de nouveaux mondes, cherchant à repousser les frontières. Enfin, c'est ce qu'on nous dit.

A noter que pour la version originale, à voir dans notre galerie vidéo, c'est le rappeur Travis Scott, le nouveau partenaire de PlayStation, qui joue les narrateurs.

"Un hommage aux explorateurs"

Voici les mots d'Eric Lempel, vice-président du martketing de PlayStation, qui nous éclairent sur la volonté exprimée ici :

Notre objectif a toujours été de créer un spot à la fois épique et emblématique ; un spot qui célèbre notre désir de repousser les limites du possible et évoque la passion que vous ressentirez à travers les expériences uniques rendues possibles par la PlayStation 5.



Ce spot est centré sur l'idée d'exploration. Nous avons tous ce même désir d'explorer et de découvrir de nouvelles possibilités, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans notre quotidien. Nous voulons tous visiter des endroits que nous n'avons jamais vus, de voir l'inconnu. Cette histoire est un hommage aux explorateurs d'antan qui ont franchi le seuil de l'inconnu pour repousser leurs limites et ainsi réussir quelque chose d'extraordinaire.

La PS5 arrive officiellement chez nous le 19 novembre prochain.