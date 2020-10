PS5 : Travis Scott s'annonce comme partenaire créatif en vidéo

La Next-Gen est à nos portes. La communication s'emballe aussi bien du côté de Microsoft que de Sony, avec envois de consoles à d'heureux élus, mais aussi des annonces surprenantes, propres à faire rêver les ménagères.

Le rappeur Travis Scott est désormais partenaire créatif stratégique pour PlayStation. La photo de la DualSense postée il y a peu de temps sur son compte Instagram faisait partie du plan d'annonce, effectuée avec le clip en noir et blanc ci-dessus.

Celui-ci révèle les points importants de la collaboration, qui concernera aussi la marque de streetwear de l'artiste de Houston, Cactus Jack. On découvre en particulier l'existence d'une paire de Nike Dunk Low PlayStation, avec le célèbre de l'équipementier, le swoosh, inversé.

Partenariat mystère

On ignore exactement tout ce qui attend les fans de la marque et du rappeur qui avait donné un concert très intéressant dans Fortnite il y a quelques mois. Eric Lempel, vice-président du marketing de Sony Interactive Entertainment, explique que tout le monde est heureux à l'idée de lancer des projets innovants et de "pusher les boundaries" créatives, bien entendu, sans donner de détails.

Travis Scott a aussi glissé quelques mots :

J'ai vraiment hâte de pouvoir présenter tout ce sur quoi Cactus Jack a travaillé avec Sony et l'équipe PlayStation. Plus important encore, je suis ravi de voir comment les fans et la famille PlayStation réagissent, et j'ai hâte de lancer des jeux avec tout le monde très bientôt !

Et à voir comment il est soufflé en lançant la console dans la vidéo d'annonce, difficile de ne pas croire en sa sincérité.

Maintenant, prenons quelques secondes pour s'interroger sur le rôle qu'aura Robert Lewandowski, lui aussi aperçu avec du matos PlayStation 5 sur son compte Instagram il y a quelques jours. Va-t-il nous devenir le président du PlayStation FC ? Nous vendre des crampons et protège-tibias arborant les figures géométriques que tout le monde aime depuis 1994 ?

La PS5 arrive chez nous le 19 novembre prochain.