PS5 : Découvrez la nouvelle (très jolie) publicité, "The Edge"

Toujours très secrète concernant son prix et sa date de sortie, ce qui pourrait changer ce mercredi soir, la PS5 a dégainé ce lundi un troisième spot, dans la veine du tout premier, autrement dit très imagé.

La publicité dévoilée par Sony Interactive Entertainement s'intitule The Edge. Elle nous montre un jeune matelot dans son modeste et quelque peu rouillé bateau de pêche, fonçant droit vers ce qui ressemble aux confins d'une mer vue par nos amis les "platistes".

D'abord peu rassuré à l'idée d'être comme aspiré par l'inconnu, il est rejoint par toute une flotte de vaisseaux et même d'avions qui franchissent avec lui, dans l'allégresse, ce mur d'eau imposant, cette nouvelle frontière, pour se retrouver dans l'espace. Et kiffer, manifestement.

Variety a pu s'entretenir avec Eric Lempel, en charge du marketing de PlayStation, en amont de la diffusion de cette publicité. Ce dernier explique que l'objectif est d'évoquer les sensations que nous procurera la PlayStation 5.

Nous voulons vous enthousiasmer et vous faire vibrer. Nous voulons leur montrer un chemin vers l'inconnu, le mystérieux... Ce que vous voyez, c'est qu'ils arrivent au bord et vont au-delà. Et vraiment, c'est ce sur quoi nous mettons l'accent ici. Il n'est pas question de fonctionnalités. C'est un spot de marque.

La première vidéo officielle mettait l'accent sur les promesses de la DualSense et de la 3D Audio. Pour cette fois, ce sont des promesses sur un p'tit Baba O'Riley de The Who qui marche à tous les coups. Comme cette génération était une mer calme et que le prochaine représentait une toute nouvelle dimension. N'est-ce pas là aussi une description de l'ouverture des précommandes de la console sans prix qui finalement déboucherait sur une bonne surprise ? On peut tout lui faire dire, à ce clip.

Bon, patience, on aura peut-être des nouvelles ce mercredi à partir de 22h00, lors du prochain événement PS5.

