Crash Bandicoot On the Run! : Le runner mobile dévoile du gameplay coloré

Les fans de Crash Bandicoot ont bien fait de ne rien lâcher : après le retour en grâce du plus cartoonesque des marsupiaux via un quatrième épisode que nous n'espérions plus, le totem de Camille va même vous faire oublier les inconfortables rames bondés du métro parisien. Si nous tenons jusque là, cela va sans dire.

Il nous avait pris par surprise en plein mois de juillet : développé par le mastodonte du jeu mobile King (Bubble Witch, Candy Crush, tout ça...), Crash Bandicoot On the Run! dévoile aujourd'hui quelques extraits de gameplay à la verticale. Sans surprise, on retrouve les environnements, items et pièges bien connus des mordus de plate-forme hardcore, le tout au creux de la main.

Oodibigah ?

Aux commandes de Crash et Coco, il faudra viser juste et avec un sens du timing affûté pour espérer voir le bout des quelque 50 boss promis par King, qui n'hésite pas à parler de 100 heures de gameplay potentiel, en comptant évidemment vos nombreux échecs.

Et pour être sûr de caresser les fans historiques dans le sens du poil, la bande-annonce du jour en place même une pour Faux Crash, la mascotte trafiquée conclue ce bref aperçu, non sans nous rappeler que Crash Bandicoot On the Run! est désormais attendu pour le printemps 2021 sur Android et iOS. Ceux qui se procureront rapidement ce runner que l'on imagine azimuté pourront en sus déguisé le père Crash en... hyène bleue. Ainsi va la vie.