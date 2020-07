Crash Bandicoot On the Run! : Le jeu mobile est annoncé par surprise, la vidéo

En février dernier Activision avait subtilement évoqué le développement d'un Crash Bandicoot Mobile sans plus de précision. Eh bien ce mystérieux jeu a maintenant une bande annonce et un titre : Crash Bandicoot On the Run!.

Notre marsupial préféré est de retour avec un épisode entièrement mobile pour iOS et Android. Dans Crash Bandicoot On the Run! , le machiavélique Dr Neo Cortex a envoyé ses sbires dans le multivers (comme dans Marvel) pour prendre le contrôle de toutes les dimensions.

Evidemment Crash (avec l'aide de sa soeur Coco), va devoir botter des fesses de pa mal de monde pour rétablir l'ordre. Le jeu semble être un titre d'aventure en couloir dans lequel on va devoir notamment courir, tourner, sauter et glisser. En somme un peu comme un épisode classique mais avec un peu moins de liberté.

Pour ceux qui veulent avoir un skin unique de Crash (baptisé Blue Hyena) il est possible de s'enregistrer sur le site officiel et de choisir sa version (iOS ou Android).

Le jeu qui un free-to-play et est actuellement disponible en Malaisie pour une poignée de joueurs et une annonce devrait être faite bientôt pour une date de sortie globale.