FIFA 21 : Les versions PS5 et Xbox Series X|S pour décembre

Les fans de foot et de FUT le savent : FIFA 21 se trouve sur les machines actuelles depuis quelques semaines. Pour la Next-Gen, pas question d'attendre plus que de raison et zapper la période de Noël.

EA Sports a annoncé que les versions PS5 et Xbox Series X|S de FIFA 21 seront disponibles le 4 décembre prochain en téléchargement uniquement. Cette édition du jeu de football sorti le 9 octobre apportera son lot d'améliorations : "des temps de chargement ultra rapides, un éclairage et un rendu différés, une technologie d'animation améliorée et l'humanisation sans le ballon, entre autres, feront entrer le Jeu universel dans une nouvelle dimension afin que vous puissiez ressentir le niveau supérieur à chaque fois que vous entrez sur le terrain."

On rappelle que pour les possesseurs des moutures PS4 et Xbox One qui passeront à la génération suivante pour profiter de ces optimisations, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Comme on le sait depuis plusieurs mois, le programme Dual Entitlement assure une mise à jour gratuite, pour les éditions physiques comme dématérialisées - mais si vous avez un disque, il faudra repasser à la caisse numérique pour la PS5 Digital Edition ou la Xbox Series S, normal.

En termes de progression, une fois la migration effectuée, voici quelques précisions :

Toute progression ou tout contenu que vous obtenez dans FIFA 21 Ultimate Team (y compris les joueurs, les éléments, les Crédits, les Points FIFA, les bilans de match et les classements), ainsi que la progression dans VOLTA FOOTBALL seront transférés de la PlayStation®4 vers la PlayStation®5 et inversement, et de la Xbox One vers la Xbox Series X et inversement. La progression dans tous les autres modes, notamment Saisons en ligne, Saisons Coop, mode Carrière, Clubs pro, etc., sera spécifique à la console sur laquelle vous jouez et ne sera pas transférable entre les consoles.

Enfin, sachez que vous pourrez toujours revenir jouer sur PS4 ou Xbox One après. Là encore, seuls vos exploits sur FUT et VOLTA sont assurés d'être conservés.