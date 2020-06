EA Play Live : FIFA 21 se date et parle PS5 et Xbox Series X avec le Dual Entitlement

L'EA Play Live 2020 qui s'est tenue cette nuit, à une heure à la fois très matinale et fichtrement tardive n'a pas laissé passer l'occasion de nous parler de football, le fleuron d'EA. Promis depuis plusieurs jours, la prochaine saison de FIFA est bien entrée pour l'échauffement.

À voir aussi : EA Play Live 2020 : Revivez l'événement avec Star Wars Squadrons, SKATE 4, le nouveau Fares... (REPLAY)

Un micro-échauffement pourrait-on dire, étant donné que rien n'a réellement été montré durant l'événement présenté par Greg Miller, sauf un Kylian Mbappé Next-Gen que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans les screenshots de notre galerie ci-dessous. Ce qui n'empêche pas de savoir, grâce à une F.A.Q. sur le site d'EA, que FIFA 21 sera disponible le 2 octobre 2020 sur PS4, Xbox One et PC. Le jeu est également prévu sur PS5 et Xbox Series à une date inconnue. Et il faudra patienter jusqu'en août prochain pour voir du gameplay, et entendre parler de VOLTA et des modes FUT, Carrière et Pro Clubs.

Chose très intéressante : si vous achetez FIFA 21 sur cette génération avant la sortie de FIFA 22, vous pourrez passer à la version optimisée sur PS5 et Xbox Series X gratuitement, grâce au programme d'amélioration Dual Entitlement. Cela fonctionnera aussi bien avec les versions dématérialisées que physiques.

Tout le contenu de FUT (joueurs, items, monnaie, FIFA Points, classement, matches) et la progression dans VOLTA seront transférés d'une génération à l'autre. Pour les modes Saison, Saison Coop, Carrière ou encore Pro Clubs, cela ne sera pas le cas.