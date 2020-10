Phil Spencer clarifie sa position vis-à-vis de la sortie de jeux Xbox sur Nintendo Switch

Au cours de la génération actuelle, Microsoft a créé la surprise à plusieurs reprises en sortant sur Switch des titres jusqu'alors présenté comme des exclusivités Xbox. À l'approche de la sortie des nouvelles consoles Xbox, et avec la montée en puissance du Xbox Game Pass, Phil Spencer a laissé entendre que sa société allait arrêter de proposer ses jeux sur consoles Nintendo. Certaines personnes ayant besoin d'une réponse claire, Phil Spencer a été amené à s'exprimer à nouveau à ce sujet.

Comme nous vous l'indiquions hier, Phil Spencer a récemment accordé un entretien fleuve au site Gamereactor. Dans cette dernière, le grand patron de Xbox a été questionné sur l'évolution de sa position vis-à-vis de la présence de jeux Xbox sur d'autres plates-formes et plus spécifiquement sur Switch. Phil Spencer ne ferme aucune porte mais insiste sur le fait que l'exception ne deviendra pas la règle :

Je crois sincèrement que le plus grand nombre de gens possible devrait pouvoir jouer aux grands jeux. J'ai cette conviction au plus profond de mon être. Le jeu vidéo est une forme d'art que j'aime, avec son interactivité et la communauté qui l'entoure. [...]



Je veux que les jeux vidéo soient utilisés par le plus grand nombre de gens possible, et cela fait partie de notre stratégie chez Xbox. Et on nous demande parfois de nous exprimer au sujet de (la présence de jeux Xbox sur) plates-formes fermées spécifiques (comme les consoles Nintendo ou PlayStation). Sur ces dernières, soit on y va à fond soit on y va pas. Je ne pense pas qu'il soit sain qu'on me demande "est-ce ceci va sortir sur Switch ?" ou "est-ce que cela va sortir sur Switch ?" à chaque fois qu'un jeu First Party (de Microsoft) sort.



J'adore Nintendo et la relation que nous entretenons avec eux mais certains joueurs s'attendent désormais à ce qu'on sorte tout sur Switch comme on le fait sur PC. Les joueurs ne questionnent plus trop le fait que si on sort un jeu First Party, il sort aussi sur PC, à quelques exceptions liées au timing près. Et lorsqu'on sort un jeu First Party sur PC, il sort également sur Steam et sur notre propre boutique. Nous avons établi un certain niveau d'attente chez nos clients. C'est mon but et il pourra y avoir, comme vous l'avez dit, des petites anomalies de temps en temps liées à certaines relations que nous entretenons ou à des envies spécifiques de certains développeurs. [...]



Le fait que nous vendions nos jeux sur PC amoindrit la valeur d'une de nos offres au sens où cela ne force personne à acheter notre console. Notre but principal au sein de l'équipe, notre manière de mesurer notre succès, c'est le nombre de personnes qui jouent sur Xbox. Lorsque nous parlons de gens qui "jouent sur Xbox," cela ne veut pas dire "des gens qui jouent sur une console Xbox." Cela correspond à quelqu'un qui se connecte et qui joue via une partie de notre écosystème, que ce soit sur une plate-forme First Party ou Third Party. Cette plate-forme peut être un téléphone Android. Cela peut être une Switch. Cela peut être un PC. Voilà comment nous concevons les choses.

Des jeux Xbox pourraient donc continuer de sortir sur Switch, mais il s'agirait de cas exceptionnels (comme Cuphead l'a été par exemple). Phil Spencer rappelle par ailleurs que lorsqu'un jeu Xbox sort sur Switch, il est lié à l'infrastructure Xbox. Plusieurs jeux Xbox Game Studios sortis sur Switch, comme Minecraft ou Ori and the Blind Forest Definitive Edition bénéficient par exemple de Succès et exploitent, au moins en partie, le Xbox Live. Donc à en croire la conception des choses de Microsoft, les personnes qui jouent à ces titres sur Switch jouent sur Xbox.

Et pour ce qui est d'une potentielle arrivée du Xbox Game Pass sur Switch, et sur PlayStation, Phil Spencer explique qu'ils sont "ouverts aux discussions" mais qu'il ne s'attend pas à ce que les utilisateurs de ces consoles correspondent à la prochaine base d'utilisateurs du Xbox Game Pass, ces machines étant des plates-formes fermées (l'arrivée d'un service comme le Game Pass sur consoles PlayStation et Nintendo ne serait de toute façon pas dans l'intérêt de Sony et Nintendo).

Que pensez-vous de ces déclarations de Phil Spencer ? Aimeriez-vous que davantage de jeux Xbox sortent sur Switch ? Et que pensez-vous de la stratégie de Microsoft vis-à-vis de ses jeux First Party ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.