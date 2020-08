PS5 : Phil Spencer (Xbox) donne son avis sur son design

En interview, Phil Spencer n'est pas du genre à esquiver des questions qui concernent la concurrence de Xbox. Il n'a de toute façon pas besoin de le faire puisqu'il n'a généralement que des compliments à émettre à propos de cette dernière. Sa dernière interview en date en est une nouvelle illustration.

À lire aussi : PS5 : Des images d'une manette DualSense noire en fuite ?

Comme nous vous l'indiquions plus tôt aujourd'hui, Phil Spencer était hier l'invité de l'émission Animal Talking du scénariste Gary Whitta. En plus de dire tout le bien qu'il pense de Nintendo, le grand patron de Xbox a également été interrogé au sujet du design de la PS5. Surprise, il affirme qu'il le trouve réussi. Et selon lui, l'apparence de la PS5 découle directement des attentes de Sony en matière d'aération et de gestion du bruit (propos relayés par le site australien Press Start) :

L'horloge de la PS5 tourne à une fréquence plus élevée (que la Xbox Series X), ils font donc tourner leur machine différemment de ce que nous faisons, et (cette fréquence plus élevée) crée des défis en matière de design différents. Et de tels défis, il y en a sur les deux consoles. Ils ont employé une approche différente mais je suis sûr qu'ils avaient des objectifs de design similaires vis-à-vis de sa manière de tourner et du bruit qu'elle fait. Au cours de cette même interview, Phil Spencer explique qu'il était très satisfait du peu de bruit que faisait la Xbox One X et que par conséquent il voulait obtenir le même résultat avec la Xbox Series X. Et ce, malgré le gain considérable en puissance. Selon lui, l'idée était d'intégrer en ventilateur plus gros et de le faire tourner moins vite afin d'éviter les bruits de réacteurs que font certaines consoles.

Phil Spencer précise au passage qu'il dispose désormais d'une version commerciale de la Xbox Series X et qu'il a pu installer cette dernier comme n'importe quel consommateur pourra le faire en novembre prochain. En termes de préparation du hardware, les choses ont donc l'air de bien se passer du côté de chez Microsoft.

Pour rappel, les deux modèles de PS5 sont prévus pour la fin de cette année et leur date de sortie précise n'a pas encore été dévoilée par Sony.