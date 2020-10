Phil Spencer parle de la catégorie de jeu qui manque sur Xbox et évoque d'autres rachats

Pour remplir son catalogue d'exclusivités et rendre le Xbox Game Pass toujours plus séduisant, Microsoft s'est lancé ces dernières années dans une folle course aux rachats et à la création de studios. Avec plus d'une vingtaine de structures dans son écurie, la firme de Satya Nadella a encore des besoins spécifiques.

Phil Spencer a récemment accordé un grand nombre d'interviews à des médias du monde entier. Parmi ces dernières se trouve celle donnée au site Gamereactor. Interrogé au sujet du lineup actuel de studios dont dispose Microsoft, le patron de Xbox donne un exemple précis de catégorie de jeux qui manque dans son offre First Party :

Si l'on se penche sur ce à quoi jouent les gens sur Xbox, ce à quoi jouent les abonnés au Xbox Game Pass, je pense que ce qui manque à notre portfolio est du contenu casual qui peut plaire au plus grand nombre. Le contenu classifié E par l'ESRB (l'équivalent de notre PEGI 3, ndlr) n'est pas un de nos points forts. Nous disposons évidemment de Minecraft et avons quelques autres licences. Mais quand je pense à agrandir la palette créative dont disposent nos équipes, je me dis que c'est d'une importance capitale. D'une manière plus générale, Phil Spencer explique, comme il le fait fréquemment, que Microsoft est toujours à la recherche de studios qui peuvent lui permettre de diversifier son offre. Et la montée en puissance du Xbox Game Pass ne fait qu'accroitre ce besoin :

Nous sommes perpétuellement à la recherche d'équipes qui peuvent construire de nouvelles licences, raconter de nouvelles histoires. C'est pourquoi de nouveaux projets comme Starfield et le prochain jeu de Compulsion Game m'enthousiasment. Car j'apprécie les équipes qui réfléchissent à de nouvelles créations. Et pour être honnête, plus le Game Pass continue à grandir, plus nous avons besoin de nourrir ses abonnés. Avec la croissance (du Game Pass) que nous constatons, je m'attends à ce que nous soyons constamment dans cette dynamique d'intégration d'une quantité sans cesse croissante de créateurs.

L'annonce récemment faite par Microsoft de son intention de racheter la maison-mère de Bethesda, n'est donc clairement pas la dernière de ce genre à laquelle les joueurs et observateurs vont avoir le droit dans les années à venir.

Que pensez-vous de ces nouvelles déclarations de Phil Spencer ? Estimez-vous que les jeux grand public et familiaux First Party font défaut à Xbox ? Et quels studios complèteraient bien l'offre de Xbox selon vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.