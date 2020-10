Apex Legends : La version Switch repoussée à 2021, du contenu Half-Life sur Steam

Vous n'êtes pas sans le savoir : l'époque est favorable à l'immédiateté, et une sortie chassant l'autre, il n'est pas toujours facile de (re)faire parler de son titre phare après son lancement. Oui, même sur Switch.

Pourtant, Apex Legends tentait au début du mois d'octobre de prouver sa bonne foi, en lançant la bêta du mode cross-play sur PC (via Origins), PS4 et Xbox One. Grande absente de l'équation, la très transportable Switch attend toujours son heure, puisque le FPS en forme de battle royale de Respawn Entertainement s'y fait toujours désirer.

Les joueurs pouvaient tout de même espérer profiter du jeu en ce drôle d'automne semi-confiné, puisque le compte Twitter officiel d'Apex Legends annonçait son arrivée pour cette saison où les feuilles mortes se ramassent - paraît-il - à la pelle :

Coming Fall 2020 pic.twitter.com/nac6dtXTkK - Apex Legends (@PlayApex) June 18, 2020

Les sanglots longs des violons...

Mais l'imprévisible année 2020 continue de jouer son lot de tours, et le directeur du développement Chad Grenier (aucun lien) a ainsi du se résoudre à officialiser un report de la version Switch via le site officiel du jeu :

Concernant la Nintendo Switch, nous travaillons toujours d'arrache-pied sur le portage. Cependant, pour rendre justice au jeu et en faire l'expérience que les joueuses et joueurs méritent, notre équipe a besoin de plus de temps. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette année a été riche en défis inattendus, et nous ne voulons pas précipiter les choses. Les propriétaires de Switch peuvent s'attendre à jouer à Apex Legends l'année prochaine. Bien sûr, lorsqu'Apex Legends sortira sur Switch, il sera compatible multiplateforme et inclura notre tout dernier contenu saisonnier ainsi que l'ensemble des fonctionnalités des autres versions du jeu.

Voilà qui devrait peut-être consoler les amateurs de frags concernés : si Apex Legends n'arrivera donc qu'en 2021 sur Switch, il proposera dès sa sortie du cross-play et du contenu de la saison 7, au moins. Quelle classe, non ?

En attendant, le spectre du PC s'élargit, puisque le jeu sera enfin disponible sur Steam le 4 novembre prochain, comme en atteste sa page de présentation. Que ceux qui souhaiteraient en profiter pour changer de crèmerie se rassurent : la progression ainsi que le contenu débloqué sera transféré d'un compte à l'autre, sachant que la plateforme de Valve en profitera tout de même pour offrir aux petits nouveaux quelques charmes exclusifs, entre skins de headcrabs et companion cubes des familles. De quoi rester... vivant ?